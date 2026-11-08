تشكيل مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن أندوني إيراولا المدير الفني لفريق ليفربول تشكيلته لخوض المباراة ضد كريستال بالاس بعد قليل على ملعب سيلهارست ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد الثلاثي الهجومي برادلي باركولا وألكسندر إيزاك وكودي جاكبو.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جيريمي جاكيه - فيرجل فان دايك - ميلوس كيركيز.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي - فلوريان فيرتز - أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: كودي جاكبو - ألكسندر إيزاك - برادلي باركولا.

ويحتل فريق لفربول المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، بينما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز 19 برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل كريستال بالاس في مواجهة ليفربول كالتالي: