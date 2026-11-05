أحمد شوبير: ليفربول يسقط مجددًا في دوري أبطال أوروبا أمام فنربخشة التركي بنتيجة 3-2

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي هزيمة جديدة عقب خسارته الأخيرة أمام أرسنال، ليواصل التراجع بالسقوط هذه المرة في منافسات دوري أبطال أوروبا أمام فنربخشة التركي بنتيجة 3-2.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«بعد الهزيمة أمام أرسنال.. ليفربول يسقط مجددًا وهذه المرة في دوري أبطال أوروبا أمام فنربخشة التركي بنتيجة 3-2».

حيث شهدت المباراة إثارة كبيرة، بعدما تقدم ليفربول مرتين خلال اللقاء، لكنه فشل في الحفاظ على تقدمه، ليمنح أصحاب الأرض فرصة العودة وتحقيق انتصار ثمين أمام جماهيرهم.

وحاول ليفربول العودة في الدقائق الأخيرة وإدراك التعادل، لكنه لم يتمكن من استغلال الفرص التي أتيحت له، لتنتهي المباراة بخسارة جديدة للفريق الإنجليزي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لليفربول في مشواره بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما تمثل ضربة لطموحات الفريق في مواصلة بدايته المثالية بالبطولة، خاصة بعدما استقبلت شباكه ثلاثة أهداف للمباراة الثالثة على التوالي في المنافسات الأوروبية

و في المقابل، حقق فنربخشة انتصارًا تاريخيًا، بعدما سجل أول فوز له في دوري أبطال أوروبا منذ عام 2008، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة، وسط احتفالات جماهيرية كبيرة في إسطنبول.