سفير اليمن بالقاهرة يعرب عن تقدير بلاده للمواقف المصرية الثابتة تجاه قضية الشعب اليمني

أعرب سفير الجمهورية اليمنية لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحّاح عن تقدير بلاده للمواقف المصرية الثابتة تجاه قضية الشعب اليمني وحرص مصر الدائم على سيادة اليمن ووحدة أراضية وسلامة مؤسسات الدولة الشرعية، مثمنًا التسهيلات المصرية لابناء الجالية اليمنية.

جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن لدى مصر مع مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير إيهاب سليمان، وتم بحث عدد من القضايا وخاصة ما يتعلق بشؤون المراسم والبروتوكول والتعاون بين السفارة والقطاع في إنجازها.

من جانبه.. أكد السفير إيهاب سليمان، وفقًا لبيان سفارة اليمن بالقاهرة اليوم الأحد، موقف مصر الثابت تجاه اليمن وما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات تاريخية مميزة.