قبل رحيله.. بن غفير يفجر معركة داخلية في إسرائيل: اتهامات بالابتزاز وفضائح تهز قيادة الشرطة

شنّ وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هجوماً حاداً على قيادات الشرطة الإسرائيلية، موجهاً اتهامات بالفساد والتستر على ملفات التحقيق، في تصعيد جديد للخلافات داخل المؤسسة الأمنية، وذلك قبل رحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته عن السلطة، في ظل التطورات السياسية المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة برئاسة آيزنكوت.

ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن بن غفير قوله، إن رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات بالشرطة، اللواء بوعز بالات، يعمل لصالح المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، بهدف إغلاق ملفات التحقيق والتستر عليها، واصفاً إياه بأنه «محتال وكاذب».

وجاءت تصريحات بن غفير على خلفية تقارير إعلامية تحدثت عن منع بالات نقل مواد تحقيق إلى جهاز الأمن العام «الشاباك»، في إطار التحقيق بشأن شبهات تزوير الانتخابات.

كما وجّه الوزير انتقادات حادة للمفوض العام للشرطة داني ليفي، زاعماً أنه غيّر موقفه نتيجة ضغوط تمارسها المستشارة القضائية للحكومة، التي اتهمها بالصراخ في وجهه وتوبيخه خلال الاجتماعات.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه إسرائيل اضطراباً سياسياً على خلفية التطورات المتعلقة بمستقبل حكومة نتنياهو ومساعي تشكيل حكومة جديدة، بما يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل بن غفير وموقعه السياسي في المرحلة المقبلة.

وفي المقابل، امتنعت الشرطة الإسرائيلية عن التعليق على الاتهامات التي وجهها وزير الأمن القومي.