المخرج شريف البنداري عضو لجنة تحكيم في مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر

اختارت إدارة مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر المخرج المصري شريف البنداري كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية القصيرة بجانب كلا من " أبولين تراوري (رئيسة اللجنة - مخرجة، من بوركينا فاسو، و حسان كشاش (ممثل من الجزائر) و أليس خروبي مبرمجة أفلام من فرنسا، والفنانة دياموند بو عبود ممثلة.

شريف البنداري: المهرجان يقدم مجموعة متنوعة من العروض السينمائية

وقال المخرج شريف البنداري إن مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر يقدم مجموعة متنوعة من العروض السينمائية سواء الأفلام الروائية القصيرة او الأفلام الوثائقية القصيرة، او أفلام التحريك.

وأضاف أن الدورة الثانية من مهرجان تيميمون الدولي للفيلم القصير بالجزائر تقدم مجموعة كبيرة من الندوة والورش التي يشارك في كل صناع الفن السابع، بالإضافة إلى سكان مدينة تيميمون المتواجدين في جميع العروض السينمائية والندوات والورش.

يذكر أن الدورة الثانية من المهرجان تضمن مشاركة أكثر من 35 فيلما قصيرا، تعرض خلال الفترة المهرجان ، إلى جانب استضافة ضيوف أجانب من 50 دولة عربية وإفريقية وآسيوية وأوروبية.

كما يشمل البرنامج تقديم عروض سينمائية وورشات تكوينية وموائد مستديرة، فضلا عن تنظيم جولات سياحية وسهرات فنية، إلى جانب نقل العروض إلى مختلف بلديات الولاية عبر شاشة متنقلة، بهدف تعميم أجواء المهرجان وإتاحة الفرصة أمام سكان مختلف المناطق لمتابعة فعالياته.