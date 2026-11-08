قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب لـ"CBS": انتصرنا في حربي فنزويلا وإيران وحصلنا على مليارات الدولارات
يحيى الفخراني: أشرف زكي فكرني بـ حمدي غيث في دفاعه عن الفنانين.. وخسارة كبيرة يمشي من منصبه
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سعيد شيمي: أحمد زكي كان فنانا مختلفا عن الجميع.. خاص

سعيد شيمي
سعيد شيمي
أحمد إبراهيم

كشف مدير التصوير سعيد شيمي عن الفنان الأفضل الذى عمل معه طوال تاريخه الفني، خاصة أنه عاصر عددا كبيرا من النجوم الذين حققوا نجاحات كثيرة خلال مسيرتهم الفنية.  

وأجاب سعيد شيمي دون تردد، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “أحمد زكي كان مختلفا عن الجميع، فهو لم يكن يمثل الشخصية بقدر ما كان يتحول إليها ويعيش تفاصيلها بالكامل”.

سعيد شيمي يروى تفاصيل تعاونه مع أحمد زكي 

وأضاف سعيد شيمي: “أول فيلم صورته معه كان «طائر على الطريق» مع المخرج محمد خان، وكان أحمد يقود سيارة بين المحافظات، بينما كنت أصور من خارجها باستخدام عربة صغيرة مثبتة عليها الكاميرا، طلبت منه ألا يضغط على الفرامل فجأة بمجرد انتهاء المشهد، فأجابني بأنه سيفعل، لكنه ما إن انتهت اللقطة حتى ضغط على الفرامل بقوة، فكاد جسدي يندفع إلى الخارج، ولم أتمكن من التمسك إلا بالنافذة. سألته عما فعله، فاعتذر لي”.

وأوضح: “بعد ذلك أدركت أن أحمد زكي في الحياة شخص مختلف تماما عن أحمد زكي أمام الكاميرا، فعندما يبدأ التمثيل يندمج في الشخصية إلى درجة أنه يصبح هو نفسه. صورت معه نحو تسعة عشر فيلما، ومع الوقت فهمت طبيعته جيدا، وكان يطلب مني أحيانا ألا يقف أي شخص بجانبي أثناء تصوير مشاهده، حتى لا يتشتت تركيزه، ولذلك كنت أجهز له ساترا كبيرا من القماش الأسود، نستخدمه في التصوير الخارجي، وأضع الكاميرا في مكان يسمح له برؤية المشهد الذي يؤديه فقط”.

 

مسيرة سعيد شيمي

يعد سعيد شيمي واحدًا من أهم الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، بعدما امتدت رحلته الفنية لأكثر من خمسة عقود، شارك خلالها في صناعة أفلام تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأعمال السياسية وأفلام الحركة والتشويق والحرب. 

ولم يقتصر دوره على تسجيل المشاهد بالكاميرا، بل أسهم في تشكيل الهوية البصرية لأعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، ونجح في مواكبة التطورات التي كان يشهدها مجال التصوير السينمائي.

قدم سعيد الشيمي عددا كبيرا من الأعمال، التي ترك من خلال بصمته، وقد تجاوز الشكل والطابع التقليدي للتصوير السينمائي في هذا الوقت.

ويعد التصوير تحت الماء واحدًا من أهم الجوانب التي ميزت تجربة سعيد شيمي، وكان متفردًا بها آنذاك، فقد اهتم بتطوير الأدوات والأساليب اللازمة لتصوير المشاهد التمثيلية في الأعماق، ليظهر تفوقه في  هذا المجال من خلال أفلام مثل «جحيم تحت الماء» و«جزيرة الشيطان» و«الطريق إلى إيلات» و«يوم الكرامة» و«الغواص». 

رحلة ومشوار سعيد الشيمي مليئة بالأعمال المهمة، التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية. 

سعيد شيمي مدير التصوير سعيد شيمي أفلام سعيد شيمي أعمال سعيد شيمي أحمد زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

التجارى

البنك التجاري الدولي في «كايرو آي سي تي».. حين تصبح بنوك الغد أقرب إلى اليوم

أخبار الاثنين 9 نوفمبر 2026..

أخبار الاثنين 9 نوفمبر 2026.. تعرف على أبرز الأحداث والفعاليات

جانب من الجولة

رئيس هيئة الرعاية الصحية ومحافظ بورسعيد يجريان جولة ميدانية بمنشآت الهيئة

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد