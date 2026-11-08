سعيد شيمي: أحمد زكي كان فنانا مختلفا عن الجميع.. خاص

كشف مدير التصوير سعيد شيمي عن الفنان الأفضل الذى عمل معه طوال تاريخه الفني، خاصة أنه عاصر عددا كبيرا من النجوم الذين حققوا نجاحات كثيرة خلال مسيرتهم الفنية.

وأجاب سعيد شيمي دون تردد، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد": “أحمد زكي كان مختلفا عن الجميع، فهو لم يكن يمثل الشخصية بقدر ما كان يتحول إليها ويعيش تفاصيلها بالكامل”.

سعيد شيمي يروى تفاصيل تعاونه مع أحمد زكي

وأضاف سعيد شيمي: “أول فيلم صورته معه كان «طائر على الطريق» مع المخرج محمد خان، وكان أحمد يقود سيارة بين المحافظات، بينما كنت أصور من خارجها باستخدام عربة صغيرة مثبتة عليها الكاميرا، طلبت منه ألا يضغط على الفرامل فجأة بمجرد انتهاء المشهد، فأجابني بأنه سيفعل، لكنه ما إن انتهت اللقطة حتى ضغط على الفرامل بقوة، فكاد جسدي يندفع إلى الخارج، ولم أتمكن من التمسك إلا بالنافذة. سألته عما فعله، فاعتذر لي”.

وأوضح: “بعد ذلك أدركت أن أحمد زكي في الحياة شخص مختلف تماما عن أحمد زكي أمام الكاميرا، فعندما يبدأ التمثيل يندمج في الشخصية إلى درجة أنه يصبح هو نفسه. صورت معه نحو تسعة عشر فيلما، ومع الوقت فهمت طبيعته جيدا، وكان يطلب مني أحيانا ألا يقف أي شخص بجانبي أثناء تصوير مشاهده، حتى لا يتشتت تركيزه، ولذلك كنت أجهز له ساترا كبيرا من القماش الأسود، نستخدمه في التصوير الخارجي، وأضع الكاميرا في مكان يسمح له برؤية المشهد الذي يؤديه فقط”.

مسيرة سعيد شيمي

يعد سعيد شيمي واحدًا من أهم الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، بعدما امتدت رحلته الفنية لأكثر من خمسة عقود، شارك خلالها في صناعة أفلام تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأعمال السياسية وأفلام الحركة والتشويق والحرب.

ولم يقتصر دوره على تسجيل المشاهد بالكاميرا، بل أسهم في تشكيل الهوية البصرية لأعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، ونجح في مواكبة التطورات التي كان يشهدها مجال التصوير السينمائي.

قدم سعيد الشيمي عددا كبيرا من الأعمال، التي ترك من خلال بصمته، وقد تجاوز الشكل والطابع التقليدي للتصوير السينمائي في هذا الوقت.

ويعد التصوير تحت الماء واحدًا من أهم الجوانب التي ميزت تجربة سعيد شيمي، وكان متفردًا بها آنذاك، فقد اهتم بتطوير الأدوات والأساليب اللازمة لتصوير المشاهد التمثيلية في الأعماق، ليظهر تفوقه في هذا المجال من خلال أفلام مثل «جحيم تحت الماء» و«جزيرة الشيطان» و«الطريق إلى إيلات» و«يوم الكرامة» و«الغواص».

رحلة ومشوار سعيد الشيمي مليئة بالأعمال المهمة، التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية.