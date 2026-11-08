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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نفاد تذاكر حفل ماجد المهندس المرتقب في العراق.. 20 نوفمبر

بوستر حفل ماجد المهندس
بوستر حفل ماجد المهندس
محمد سعيد

كشفت الشركة المنظمة لحفل الفنان ماجد المهندس، المرتقب في العاصمة العراقية بغداد، عن نفاد تذاكر الحفل وبيعها بالكامل. 

ويحيي ماجد المهندس، حفل غنائي في بغداد يوم الجمعة 20 نوفمبر المقبل، ضمن سلسلة حفلاته في العام الجاري 2026. 

ألبوم ماجد المهندس

طرح الفنان ماجد المهندس، ألبومه الجديد مفرفح باللهجة العراقية، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وتضمن ألبوم ماجد المهندس، 5 أغاني، هي على النحو التالي: 

  • سويلي موعد، كلمات: قصي عيسى، ألحان: علي صابر، توزيع: عثمان عبود. 
  • انت وين، كلمات: قصي عيسى، ألحان: علي صابر، توزيع: عثمان عبود. 
  • عاشرتهم، كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، توزيع: عثمان عبود. 
  • مفرفح، كلمات: رامي العبودي، ألحان: علي صابر، توزيع: باسل الهاشمي. 
  • تعال اليوم، كلمات: قصي عيسى، ألحان: علي صابر، توزيع: عثمان عبود. 

أحدث أغاني ماجد المهندس

من جهة أخرى، طرح الفنان ماجد المهندس أغنية جديدة له تحمل اسم “غزالة”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وفي 15 ديسمبر 2025، طرح الفنان ماجد المهندس أحدث أغانيه بعنوان “أنصاص مشاوير” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من فيلم “بضع ساعات يوم ما” من بطولة هشام ماجد ومجموعة من النجوم. 

وطرحت إحدى شركات الإنتاج الفني أغنية الفنان ماجد المهندس، الجديدة التي تحمل اسم “ماني ذاك”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة.

أغنية ماني ذاك لـ ماجد المهندس، من كلمات واحد، وألحان وليد الشامي، توزيع موسيقي زيد عادل. 

كليب الجو لـ ماجد المهندس، من كلمات: أحمد علوي، ألحان: أحمد الهرمي، توزيع موسيقي: سريوس، والكليب إخراج فادي حداد.

وتم طرح كليب الجو لـ ماجد المهندس، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، ومنصات أنغامي وسبوتيفاي ويانجو بلاي للموسيقى.

وكان ماجد المهندس، طرح أغنية “جننت قلبي”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس 2023.

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

ماجد المهندس أغاني ماجد المهندس الفنان ماجد المهندس

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