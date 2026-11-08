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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اللقاح آمن وفعال.. رسالة عاجلة الصحة للمواطنين بشأن تطعيم الحصبة

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
عبدالصمد ماهر

ردت وزارة الصحة والسكان، علي بعض الشائعات التي يتم تداولها علي بعض صفحات السوشيال ميديا ، حول التشكيك في مأمونية تطعيم الحصبة والحصبة الألمانية . 


وقالت وزارة الصحة والسكان ، إن لقاح الحصبة والحصبة الألمانية آمن وفعال، وهذا اللقاح موصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، ولا يستخدم إلا بعد اجتيازه اختبارات الهيئة القومية للرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات.

 تنفيذ حملات سابقة

وتابعت قد تم تنفيذ حملات سابقة في أعوام 2008 و 2009 و 2015 و 2020 بلقاح MR المستخدم في الحملة الحالية.

 وحذرت وزارة الصحة ، مروجي الشائعات التي لا تستند علي أسس علمية من اتخاذ الاجراءات ضد مروجيها ، مناشدة الإعتماد علي المصادر الرسمية للمعلومات الصحية . 

ووجهت وزارة الصحة والسكان رسالة إلي أولياء الأمور قائلة : الحصبة مرض فيروسي شديد العدوى ينتقل عن طريق الهواء، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة، والتطعيم هو أفضل وسيلة للوقاية من المرض، وبيساهم في حماية أطفالنا وتعزيز مناعة المجتمع.

وزارة الصحة والسكان لقاح الحصبة والحصبة الألمانية تطعيم الحصبة الحصبة الألمانية السوشيال ميديا لقاح الحصبة المستحضرات الحيوية

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