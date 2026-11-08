محافظ أسيوط: إنشاء جناح جديد بمدرسة مسارة الصباحي بتكلفة 16.3 مليون جنيه

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ مشروع إنشاء جناح توسع جديد بمدرسة مسارة الصباحي الابتدائية بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليونًا و377 ألف جنيه، ويضم 19 فصلًا دراسيًا بالمرحلة الابتدائية، في إطار جهود المحافظة لتطوير المنشآت التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية.

وأكد المحافظ استمرار التوسع في إنشاء وتطوير المدارس بمختلف المراكز والقرى، من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتوسعة وإنشاء الفصول الجديدة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

19 فصلًا جديدًا لدعم التعليم في ديروط

وأوضح اللواء محمد علوان أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة أسيوط، يشرف على تنفيذ مشروع التوسعة الجديد بمدرسة مسارة الصباحي الابتدائية.

وأشار إلى أن الجناح الجديد يتضمن 19 فصلًا دراسيًا، بما يوفر مساحات تعليمية إضافية ويساعد على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا للخدمات التعليمية.

محافظ أسيوط: تطوير المدارس أولوية

وأضاف المحافظ أن مشروعات التوسع في الأبنية التعليمية تستهدف دعم المنشآت القائمة ومواكبة الزيادة في أعداد الطلاب، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية وتطوير البنية الأساسية للمدارس.

وشدّد اللواء محمد علوان على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الأبنية التعليمية، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، وتنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بقطاع التعليم وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة لأبناء محافظة أسيوط.