قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السيدة انتصار السيسي تنعى ضحايا حادث قطاري العياط وتوجه بتقديم الدعم الكامل لأسرهم
تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي
الصحة: ارتفاع أعداد مصابي حادث قطار العياط لـ112 مصابًا و7 وفيات
ليلة دامية بجامعة أمريكية.. قتيل و3 جرحى في إطلاق نار بكارولاينا الشمالية
نزل 1400 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الهبوط
طرابزون سبور ينهي الشوط الأول متقدمًا بثنائية أمام ألانيا.. ومحمد صلاح يوقع على هدف رائع
علي ماهر يعلن تشكيل جهازه المعاون في منتخب مصر استعدادًا للمرحلة المقبلة
علي ماهر يعلن جهازه المعاون في تدريب منتخب مصر.. تفاصيل
برايتون يهزم برينتفورد بثنائية ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي
رفع قيمة التعويض لحالات الوفاة والعجز الكلي في حادث قطار العياط إلى 50 ألف جنيه
غيرانين منه.. يحيى الفخراني: اللي بينتقدوا أشرف زكي كانوا عايزين يبقوا مكانه في المنصب
بعد تكليفه بتشكيل الحكومة.. آيزنكوت: هناك حاجة ملحة لقيادة جديدة في إسرائيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: إنشاء جناح جديد بمدرسة مسارة الصباحي بتكلفة 16.3 مليون جنيه

إنشاء جناح جديد بمدرسة مسارة الصباحي الابتدائية بديروط
إنشاء جناح جديد بمدرسة مسارة الصباحي الابتدائية بديروط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، تنفيذ مشروع إنشاء جناح توسع جديد بمدرسة مسارة الصباحي الابتدائية بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليونًا و377 ألف جنيه، ويضم 19 فصلًا دراسيًا بالمرحلة الابتدائية، في إطار جهود المحافظة لتطوير المنشآت التعليمية ومواجهة الكثافات الطلابية.

وأكد المحافظ استمرار التوسع في إنشاء وتطوير المدارس بمختلف المراكز والقرى، من خلال تنفيذ مشروعات الإحلال والتوسعة وإنشاء الفصول الجديدة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

19 فصلًا جديدًا لدعم التعليم في ديروط

وأوضح اللواء محمد علوان أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام منطقة أسيوط، يشرف على تنفيذ مشروع التوسعة الجديد بمدرسة مسارة الصباحي الابتدائية.

وأشار إلى أن الجناح الجديد يتضمن 19 فصلًا دراسيًا، بما يوفر مساحات تعليمية إضافية ويساعد على استيعاب أعداد أكبر من الطلاب، خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجًا للخدمات التعليمية.

محافظ أسيوط: تطوير المدارس أولوية

وأضاف المحافظ أن مشروعات التوسع في الأبنية التعليمية تستهدف دعم المنشآت القائمة ومواكبة الزيادة في أعداد الطلاب، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتنفيذ مشروعات تسهم في تحسين مستوى الخدمات التعليمية وتطوير البنية الأساسية للمدارس.

وشدّد اللواء محمد علوان على ضرورة المتابعة الدورية لمشروعات الأبنية التعليمية، والالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة، وتنفيذ الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، لضمان سرعة دخول المشروعات الخدمة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وأكد أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بقطاع التعليم وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة لأبناء محافظة أسيوط.

أسيوط المنشآت التعليمية تخفيف الكثافات الطلابية العملية التعليمية الهيئة العامة للأبنية التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار الامريكي

هبط 2.38 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الحادث

إصابة أكثر من 60 شخصًا في انقلاب قطار قادم من الفيوم بالعياط.. صور

الدولار

ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

الدواجن

ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد 8-11-2026 بالأسواق

إمام عاشور

خاص.. إمام عاشور خارج حسابات علي ماهر في منتخب مصر

الذهب

بعد حالة من التذبذب.. سعر الذهب عيار 21 في مصر بمستهل التعاملات

محمد هاني

محمد هاني يُوجّه رسالة شكر بعد رحيل حسام حسن عن منتخب مصر

محمد صلاح

مكالمة محمد صلاح.. هاني حتحوت يكشف سر رحيل حسام حسن قبل معسكر نوفمبر

ترشيحاتنا

إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتين بقرية الزرابي بأسيوط

إصابة 9 اشخاص في تصادم سيارتين بقرية الزرابي بأسيوط

المستشار حماده الصاوي

تأجيل إعادة محاكمة متهم بخلية بولاق أبو العلا لـ يناير 2027

الطفل

بسبب سوء معامله زوج والدته.. طفل يترك منزله ويفترش الطريق بالجيزة

بالصور

مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة
 مي عز الدين تخطف الأنظار بإطلالة منزلية مميزة

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟
القرفة أم الزنجبيل.. أيهما أفضل لتنظيم السكر وتحسين الهضم؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟
فوائد تناول الرمان يوميا.. لماذا يعتبر من أفضل الفواكه لصحتك؟

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)
قوات المظلات المصرية والإسبانية تنفذان النشاط المشترك (5-EGY-ESP-A)

فيديو

حبيب إليسا

قريب ليك يا عمرو.. إليسا تكشف أسرار قصة حبها الجديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من تصدير المهارات إلى صناعة الخدمات

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انعكاسات نتائج انتخابات أمريكا وإسرائيل على إمدادات أسواق النفط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مجدي يعقوب.. الأيقونة

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الإنسان

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.. ومستقبل الشرق الأوسط

المزيد