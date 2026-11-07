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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط: رفع 170 طنًا من مخلفات تطهير مصرف البداري خلال 3 أيام

رفع 170 طنًا من مخلفات تطهير مصرف البداري خلال 3 أيام
رفع 170 طنًا من مخلفات تطهير مصرف البداري خلال 3 أيام
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، على استمرار جهود المحافظة لرفع كفاءة المجاري المائية وتحسين منظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة، من خلال تكثيف أعمال رفع ونقل المخلفات الناتجة عن تطهير المصارف والترع، وعدم السماح بتراكمها على جانبي المجاري المائية، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة والحفاظ على الصحة العامة وتيسير حركة المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية.

وأوضح محافظ أسيوط ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل، رئيس المركز، تمكنت من رفع نحو 170 طنًا من المخلفات الناتجة عن أعمال تطهير مصرف البداري، على مدار ثلاثة أيام متتالية، بداية من كوبري المستعمرة والمر الشرقي وحتى قرية الشامية، بمشاركة عواطف درويش نائب رئيس المركز، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالمركز ومعدات الوحدة المحلية، حيث تم الدفع بعدد 2 لودر وجريدر لأعمال التسوية و3 سيارات قلاب، لسرعة رفع ونقل المخلفات وتسوية المواقع التي تم تطهيرها.

وأشار اللواء محمد علوان، إلى استمرار أعمال رفع المخلفات ونقلها وتسوية الأماكن المستهدفة، مع مواصلة توفير المعدات والإمكانات اللازمة لاستكمال الأعمال، بما يضمن عدم تراكم نواتج التطهير على جانبي المصرف، وتحقيق الاستفادة من أعمال تطهير المجاري المائية والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري بالمنطقة.

وشدد محافظ أسيوط ، على ضرورة استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، وتكثيف المتابعة الميدانية لأعمال تطهير المصارف ورفع نواتج التطهير أولًا بأول، مع سرعة التعامل مع أي تجمعات للمخلفات، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ جهودها لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المراكز والقرى.

أسيوط المجاري المائية منظومة النظافة الحفاظ على البيئة المخلفات تطهير المصارف والترع

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