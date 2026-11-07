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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. تحصين 65 ألفًا و300 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة

تحصين 65 ألفًا و300 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة خلال أسبوعين بأسيوط
تحصين 65 ألفًا و300 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة خلال أسبوعين بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة في دعم حملات التحصين القومية لحماية الثروة الحيوانية والوقاية من الأمراض الوبائية، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على صحة الحيوانات وتعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أهمية الوصول إلى المربين في القرى والنجوع وتقديم الخدمات البيطرية لهم في أماكن تواجدهم، إلى جانب تكثيف أعمال التوعية والتقصي الميداني، لضمان تحصين أكبر عدد ممكن من رؤوس الماشية والحد من فرص انتشار العدوى.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بأسيوط برئاسة الدكتور جمال سيد، مدير عام المديرية، تواصل تنفيذ الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وطاعون المجترات الصغيرة، والتي أسفرت خلال أسبوعين من انطلاقها عن تحصين 65 ألفًا و300 رأس ماشية من خلال 723 لجنة تحصين انتشرت بمختلف مراكز المحافظة، بالتوازي مع تكثيف أعمال التقصي الوبائي من خلال 701 لجنة، قامت بزيارة 2100 منزل في 737 قرية، للاطمئنان على الحالة الصحية للقطعان ورصد أي مؤشرات مرضية والتعامل معها مبكرًا.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن جهود الحملة لم تقتصر على التحصين والتقصي، بل امتدت إلى رفع الوعي البيطري لدى المربين، حيث نظمت المديرية 39 ندوة إرشادية تناولت أهمية الالتزام بمواعيد التحصين، واتباع إجراءات الأمن الحيوي داخل الحظائر والمزارع، والتعرف على أعراض الأمراض الوبائية وضرورة الإبلاغ الفوري عنها، بما يسهم في الحد من انتشار العدوى وحماية الثروة الحيوانية.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار أعمال التحصين والتقصي والمتابعة الميدانية، والتعاون مع المربين وتيسير وصول اللجان البيطرية إلى مختلف القرى والنجوع، داعيًا أصحاب الماشية إلى الاستجابة لفرق التحصين والالتزام بالبرامج الوقائية المعلنة، مؤكدًا أن حماية الثروة الحيوانية مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل جهود الأجهزة البيطرية ووعي المربين، حفاظًا على مصدر دخلهم ودعمًا للأمن الغذائي بالمحافظة.

أسيوط حملات التحصين الأمراض الوبائية حماية الثروة الحيوانية صحة الحيوانات الخدمات البيطرية رؤوس الماشية فرص انتشار العدوى الطب البيطري مرضي الجلد العقدي وطاعون

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