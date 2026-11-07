أبرزهم القمر العملاق.. 15 ظاهرة فلكية تزين سماء نوفمبر | تفاصيل

قال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أشرف شاكر، إن هناك 15 ظاهرة فلكية ستزين سماء شهر نوفمبر، ومن أبرزهم القمر العملاق سيظهر بشكل أكبر من حجمه المعتاد، بفارق 20%.

واضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن المواطنين يمكنهم أن يروا القمر العملاق وكأنه قريب منهم للغاية يوم الجمعة 24 نوفمبر، بالإضافة إلى رصد مجرة أندروميدا، والتي تشبه مجرة درب التبانة وسيمكننا رؤيتها بالعين المجردة.

واسترسل: سيكون لدينا 3 زاخات من الشهب، بالإضافة إلى العديد من الاقترانات بين الكواكب.

ولفت إلى أن ميعاد رصد تلك الظواهر واحد في كل الوطن العربي، وسنتمكن من رؤية معظم تلك الظواهر بالعين المجردة.