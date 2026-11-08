تصل لـ15 ألف جنيه.. خطة الدولة لزيادة الأجور في 2030 بعد توصيات منتدى مصر

أكد الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية والمستدامة، أن الدولة تعمل على تحسين دخول العاملين بالجهاز الحكومي، من خلال خطط زمنية تستهدف رفع الأجور وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.

وأوضح حسان خلال مداخلة هاتفية مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن دخل العاملين بالدولة ارتفع من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه اعتبارا من يوليو 2026، بزيادة قدرها 1000 جنيه، تمثل نحو 14.3%، معتبرا أن هذه الخطوة تمثل تحسنا في الأجور خلال المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن خطة أجور العاملين في الدولة وعلى رأسهم المعلمين تستهدف وصول الراتب إلى 15 ألف جنيه بنهاية العام المالي 2028/2029، وذلك بعد نهاية جلسات منتدى مصر، لافتا إلى أن الزيادات التي شهدها قطاع التعليم خلال العامين الماضيين تراوحت بين 5 آلاف جنيه للمعلم و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين.

وأضاف الحسين حسان أن زيادة الأجور تأتي ضمن توجه حكومي لتحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع دعم الإنتاج المحلي، وربط الاستثمارات والمشروعات الجديدة بفرص العمل والتمكين الاقتصادي.

ولفت إلى أن إجمالي الإنفاق على الحماية الاجتماعية يبلغ 832 مليار جنيه، مع زيادة مخصصات دعم السلع التموينية بأكثر من 175 مليار جنيه، ليستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن.