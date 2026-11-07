طلب أجرة زيادة.. القبض على قائد سيارة بأسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة أجرة "تاكسى"، لقيامه بطلب أجرة أزيد من المقررة بأسيوط.



وبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط) ، وبسؤاله أقر بتضرره من قائد سيارة أجرة لقيامه بطلب أجرة أزيد من المقررة من نجلته وصديقتها حال إستقلالهما السيارة صحبته بتاريخ 4/ الجارى بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط ، وذلك عقب رفضهما طلبه إستقلال فتاة آخرى معهما بذات السيارة.

وأمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص"، وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.