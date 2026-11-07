بسبب ركنة سيارة.. القبض على المتهم بالتعدى على مالك مطبعة بالضرب

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على آخر بالسب والضرب وإحداث تلفيات بسياراته وتهديده بإلحاق الأذى به بالإسكندرية .



بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 / أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية من (مالك مطبعة كائنة بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى عليه بالسب والضرب بالأيدى وتهديده بإلحاق الأذى به لمعاتبته لقيامه بإيقاف السيارة خاصته أمام المطبعة ملكه .

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه الظاهر بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بذات الدائرة) ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .





