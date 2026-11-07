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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان القاهرة يتيح جدول عروض دورته الـ47 عبر منصاته الرسمية

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد إبراهيم

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن إتاحة جدول العروض الكامل لأفلام دورته السابعة والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، عبر موقعه الرسمي وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، ليتمكن الجمهور من الاطلاع على مواعيد العروض وأماكن إقامتها، والتخطيط لرحلته السينمائية طوال أيام المهرجان.

ويمكن تحميل جدول العروض كاملًا عبر الرابط التالي:
https://drive.google.com/file/d/1L8F-1p9psZVa6Cdi1tD5dW5naD0N2Fwl/view?usp=sharing

ويتضمن الجدول تفاصيل عروض الأفلام المشاركة في مختلف مسابقات المهرجان وأقسامه وبرامجه، بما يشمل المسابقة الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، والاختيار الرسمي خارج المسابقة، والبانوراما الدولية، والأفلام القصيرة، والعروض الخاصة، إلى جانب بقية البرامج السينمائية التي تقدم تجارب متنوعة من مختلف أنحاء العالم، وتفتح أمام الجمهور آفاقًا جديدة لاكتشاف سينمات وثقافات وحكايات متعددة.

ويأتي نشر الجدول في إطار حرص إدارة المهرجان على تيسير وصول الجمهور إلى المعلومات الخاصة بالعروض، وإتاحة الفرصة أمام عشاق السينما والصحفيين والنقاد والضيوف لاختيار الأفلام التي يرغبون في مشاهدتها، وتنظيم حضورهم بما يتيح لهم الاستفادة من البرنامج السينمائي الحافل للدورة الجديدة.

ويدعو مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جمهوره إلى زيارة موقعه الرسمي وصفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جدول العروض الكامل وتحميله، والتعرف على مواعيد الأفلام والقاعات المخصصة لها، والاستعداد لعشرة أيام من اللقاءات السينمائية والتجارب الفنية التي تجمع صناع الأفلام ومحبي الفن السابع في القاهرة.

عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسّس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد واحدًا من أعرق وأهم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان الوحيد في المنطقة الحاصل على تصنيف الفئة «A» من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF). ويهدف المهرجان إلى دعم صناعة السينما، وتشجيع الحوار بين الثقافات، وإبراز الإبداع السينمائي العربي والعالمي، إلى جانب الاحتفاء بالفنون وتكريم رموزها من مختلف أنحاء العالم.

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