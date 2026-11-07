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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد حلمي يمازح جمهوره بصورة تمثاله الشمعي: نسخة طبق الأصل مني لكنها لا تأكل ولا تشرب

أحمد حلمى
أحمد حلمى
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره رسالة طريفة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تحدث خلالها عن وجود نسخة طبق الأصل منه، لكنها تختلف عنه في العديد من التفاصيل، في تعليق أثار تفاعل متابعيه.

وكتب أحمد حلمي، عبر حسابه على «فيسبوك»: «من الرائع أن يكون لك نسخة طبق الأصل منك، لا تأكل ولا تشرب ولا تتحدث، ولكنها تبتسم.. ابتسم.. أحمد حلمي الحقيقي».

وجاء تعليق حلمي بالتزامن مع احتفاء متحف «مدام توسو» في دبي بالكشف عن تمثاله الشمعي، الذي ظهر خلاله الفنان بجوار نسخته المصنوعة من الشمع، في تجربة مميزة جعلته أول ممثل عربي يحصل على تمثال خاص به داخل المتحف، وشاركت زوجته الفنانة منى زكي الاحتفال بهذه المناسبة.

وكشف النجم أحمد حلمي عن البوستر الرسمي لفيلمه السينمائي الجديد «حدوتة»، وذلك استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائي يوم 11 نوفمبر الجاري، في مصر ومختلف الدول العربية، وسط حالة من الترقب بين جمهوره ومحبي أعماله السينمائية، خاصة أن الفيلم يحمل ملامح قصة تجمع بين التشويق والكوميديا والمواقف غير المتوقعة.

وشارك أحمد حلمي البوستر الرسمي للفيلم عبر الصفحة الرسمية للعمل على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مصحوبًا بعبارة تشويقية لفتت انتباه الجمهور، جاء فيها: «كل واحد عنده حدوتة.. مخبيها»، وهي الجملة التي أثارت فضول المتابعين حول طبيعة الأحداث والشخصيات التي يقدمها الفيلم، وما تحمله من أسرار وحكايات قد تنكشف مع تطور القصة.

ومن المقرر أن ينطلق عرض فيلم «حدوتة» في جميع دور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي يوم 11 نوفمبر، حيث يسعى العمل إلى جذب الجمهور من خلال فكرة مختلفة تعتمد على سلسلة من الأحداث والمواقف التي تضع الشخصية الرئيسية أمام مأزق غير تقليدي، في إطار يجمع بين الكوميديا والتشويق.

تفاصيل قصة فيلم حدوتة لأحمد حلمي

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية يجسدها أحمد حلمي، يجد نفسه في ورطة كبيرة بعدما يكتشف أنه نسي المكان الذي أخفى فيه شاهدًا مهمًا كان قد اختطفه، لتبدأ سلسلة من المواقف المعقدة التي يحاول خلالها الوصول إلى حل ينقذه من الأزمة التي وقع فيها.

الفنان أحمد حلمي نسخة طبق الأصل ابتسم مدام توسو متحف «مدام توسو نسخته المصنوعة من الشمع الفنانة منى زكي

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