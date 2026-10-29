أحمد حلمي يطرح البرومو الرسمي لفيلم «حدوتة»

كشف الفنان أحمد حلمي عن الإعلان التشويقي الرسمي لفيلمه الجديد «حدوتة»، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي يوم 11 نوفمبر المقبل.

وشارك حلمي البرومو عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليه قائلًا: «كل واحد عنده حدوتة مخبيها.. فيلم حدوتة يوم 11/11 في جميع سينمات مصر والوطن العربي، حدوتة».

وسبق أن روجت الفنانة أمينة خليل للفيلم، الذي يجمعها بأحمد حلمي في عمل سينمائي جديد.

قصة فيلم «حدوتة»

تبدأ أحداث الفيلم مع رجل يفقد والديه في طفولته، وتتولى أسرة أخرى تربيته، قبل أن يواجه خلال مراحل حياته مواقف ومفارقات تجمع بين الكوميديا والجوانب الإنسانية، وتترك أثرًا في مسيرته وتكشف جوانب مختلفة من شخصيته.

أبطال فيلم حدوتة

ويضم الفيلم في بطولته إلى جانب أحمد حلمي وأمينة خليل كلًا من ماجد المصري، ورحمة أحمد، وخالد الصاوي، وشيرين، ومحمد عبد العظيم. والعمل من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج أحمد بدوي.