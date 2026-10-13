11 نوفمبر.. طرح بوستر فيلم «حدوتة» لأحمد حلمي تمهيدًا لعودته إلى السينما بعد غياب 4 سنوات

كشفت الشركة المنتجة لفيلم «حدوتة»، بطولة الفنان أحمد حلمي، عن موعد طرح العمل في دور العرض السينمائي، والمقرر أن يكون يوم 11 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن قائمة الأفلام المنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب الجمهور لعودة حلمي إلى الشاشة الكبيرة من خلال تجربة سينمائية جديدة تجمع بين الدراما والكوميديا.

وروّجت الشركة المنتجة للفيلم من خلال طرح البوستر الدعائي للعمل، مصحوبًا بعبارة تشويقية تقول: «كل واحد عنده حدوتة مخبيها»، في محاولة لإثارة فضول الجمهور حول طبيعة الأحداث والشخصيات التي يتناولها الفيلم، وفتح الباب أمام العديد من التساؤلات بشأن الحكاية التي يقدمها أحمد حلمي في أحدث أعماله السينمائية.

ويأتي الإعلان عن موعد عرض فيلم «حدوتة» ليزيد من حالة الترقب للعمل، خاصة أنه يمثل عودة للفنان أحمد حلمي إلى السينما بعد غياب استمر قرابة أربع سنوات عن تقديم بطولة سينمائية جديدة، منذ عرض فيلمه «واحد تاني» عام 2022، والذي حقق حضورًا جماهيريًا وقت طرحه في دور العرض.

أحمد حلمي يعود إلى السينما بفيلم «حدوتة»

يمثل فيلم «حدوتة» محطة جديدة في مشوار الفنان أحمد حلمي السينمائي، الذي اعتاد تقديم أعمال تجمع بين الكوميديا والمواقف الإنسانية، مع الاعتماد على شخصيات تحمل أبعادًا اجتماعية ونفسية مختلفة.

وكان حلمي قد انتهى من تصوير مشاهد الفيلم، الذي يأتي من تأليف أحمد عبد الرحمن، وإخراج مازن أشرف، ويشارك في بطولته عدد من الفنانين، في مقدمتهم رحمة أحمد، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وماجد المصري، ومحمد عبد العظيم، إلى جانب مجموعة من الفنانين المشاركين في العمل.

وينتمي الفيلم إلى الأعمال التي تمزج بين الطابع الدرامي والكوميدي، وهو ما يفتح المجال أمام تقديم حكاية تحمل مواقف متنوعة، تجمع بين الجانب الإنساني والمفارقات الكوميدية، في إطار يعتمد على تطور الأحداث والعلاقات بين الشخصيات.

ومن المنتظر أن تكشف الحملات الدعائية المقبلة عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالفيلم، سواء من خلال طرح البرومو الرسمي أو نشر مواد ترويجية جديدة تسلط الضوء على طبيعة الشخصيات والأجواء العامة للعمل، خاصة مع اقتراب موعد عرضه السينمائي.

أبطال وصناع فيلم «حدوتة»

يجمع فيلم «حدوتة» مجموعة من النجوم الذين يقدمون أدوارًا متنوعة ضمن أحداث العمل، حيث يشارك أحمد حلمي البطولة كل من رحمة أحمد، وأمينة خليل، وخالد الصاوي، وماجد المصري، ومحمد عبد العظيم.

ويتولى أحمد عبد الرحمن كتابة السيناريو، بينما يجلس مازن أشرف على كرسي الإخراج، في تعاون يسعى إلى تقديم تجربة سينمائية تمزج بين الكوميديا والدراما، وتمنح الشخصيات مساحة للتفاعل مع المواقف والأحداث التي تتكشف على مدار الفيلم.

ويحمل اسم العمل، إلى جانب العبارة الدعائية التي اختارتها الشركة المنتجة، دلالات تشويقية تتعلق بالحكايات التي يحتفظ بها الأشخاص لأنفسهم، وهو ما يثير التساؤلات حول طبيعة الموضوع الذي يناقشه الفيلم، وكيفية توظيف هذه الفكرة داخل سياق الأحداث.

ومع إعلان موعد طرحه في دور العرض، يترقب جمهور أحمد حلمي الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن العمل، خصوصًا أن عودته السينمائية تأتي بعد فترة ابتعد خلالها عن تقديم البطولات السينمائية الجديدة، رغم استمرار ظهوره في بعض الأعمال كضيف شرف.

«واحد تاني» آخر أفلام أحمد حلمي في السينما

وعلى صعيد آخر، يُعد فيلم «واحد تاني» آخر الأعمال السينمائية التي قدمها أحمد حلمي في دور البطولة، إذ عُرض عام 2022، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم روبي، وسيد رجب، وعمرو عبد الجليل، ونور إيهاب، ونسرين أمين، وشيكو، ومحمود حافظ، وعمرو وهبة، ومحمد التاجي، وأحمد مالك، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين.

والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، معتمدًا على مواقف تجمع بين الطابع الساخر والتطورات التي تمر بها الشخصية الرئيسية.

وشكل العمل آخر محطة بارزة لحلمي في عالم البطولة السينمائية قبل «حدوتة»، الأمر الذي يجعل الفيلم الجديد محط اهتمام محبيه، الراغبين في التعرف على طبيعة الشخصية التي سيجسدها، والشكل الذي سيعود به إلى المنافسة السينمائية.

## ظهور أحمد حلمي ضيف شرف في عدد من الأفلام

وبعيدًا عن بطولاته السينمائية، ظهر أحمد حلمي خلال الفترة الماضية ضيف شرف في عدد من الأعمال، في خطوة أبقته حاضرًا على الشاشة رغم ابتعاده عن تقديم فيلم جديد من بطولته.

ومن بين هذه المشاركات ظهوره في فيلم «الست»، الذي تشارك في بطولته زوجته الفنانة منى زكي، حيث جسد خلال أحداثه شخصية ضابط قسم، في ظهور ضمن سياق العمل الذي يتناول سيرة كوكب الشرق أم كلثوم.

ويظل فيلم «حدوتة» من أبرز الأعمال المنتظرة لأحمد حلمي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع عودته إلى البطولة السينمائية بعد سنوات من الغياب، ومشاركته مجموعة من الفنانين في تجربة تجمع بين الدراما والكوميديا.

ومع اقتراب موعد طرح الفيلم في دور العرض يوم 11 نوفمبر المقبل، تتجه الأنظار إلى ما ستكشف عنه الحملة الترويجية خلال الفترة القادمة، في انتظار التعرف على تفاصيل الحكاية التي يخوض بها أحمد حلمي تجربته السينمائية الجديدة، وما إذا كانت ستقدم للجمهور لونًا مختلفًا من الأدوار التي اشتهر بها على مدار مشواره الفني.