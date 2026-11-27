لا تقتصر أضرار السهر وقلة النوم على الشعور بالتعب والإرهاق في اليوم التالي، بل قد تمتد لتؤثر في وظائف أعضاء حيوية بالجسم، وتسبب اضطرابات في التمثيل الغذائي وإنتاج الهرمونات، فضلًا عن زيادة احتمالات الإصابة بمشكلات صحية متعددة مع مرور الوقت.

أضرار السهر على مستوى السكر في الدم

وحذّرت الدكتورة بهانو ميشرا، استشاري أمراض الكلى في نيودلهي، من مخاطر اضطراب مواعيد النوم والسهر المستمر، موضحة أن هذه العادات تؤثر في الساعة البيولوجية للجسم، المسؤولة عن تنظيم دورة النوم والاستيقاظ والعديد من العمليات الحيوية.

ووفقًا لما نشره موقع First Post، فإن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم أو تغيير مواعيده باستمرار قد يؤثر في مستويات السكر بالدم، وتوازن هرمونات الجوع والشبع، ووظائف القلب والكبد والكلى والمخ.

وأوضحت استشاري أمراض الكلى أن الساعة البيولوجية للجسم تلعب دورًا أساسيًا في تنظيم مستويات السكر بالدم وعمليات التمثيل الغذائي، ولذلك فإن اضطراب مواعيد النوم أو الحرمان منه قد يؤثر في استجابة الجسم لهرمون الأنسولين.

وقد يؤدي استمرار هذه الاضطرابات إلى زيادة مقاومة الأنسولين، وصعوبة التحكم في مستويات الجلوكوز بالدم، ما قد يرفع احتمالات الإصابة بالسكري من النوع الثاني مع مرور الوقت.

قلة النوم تزيد الشعور بالجوع وتسبب زيادة الوزن

من بين أضرار السهر أيضًا تأثيره في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية، إذ يؤدي اضطراب النوم إلى اختلال التوازن بين هرموني الجريلين والليبتين.

ويُعرف هرمون الجريلين باسم هرمون الجوع، لأنه يحفز الشهية ويزيد الرغبة في تناول الطعام، بينما يساعد هرمون الليبتين على إرسال إشارات الشبع إلى المخ.

وعندما يختل التوازن بين الهرمونين، قد يشعر الشخص بالجوع بصورة أكبر، ويزداد إقباله على الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، وهو ما قد يساهم في زيادة الوزن بمرور الوقت.

تأثير السهر على الكبد والقلب

لا تتوقف تأثيرات اضطراب النوم عند الشهية ومستويات السكر، بل تمتد إلى أعضاء أخرى، من بينها الكبد والقلب.

وأشارت ميشرا إلى أن الكبد يعمل وفق إيقاع بيولوجي منتظم، ويساعد على تنظيم عمليات التمثيل الغذائي للجلوكوز والدهون، وبالتالي فإن اضطراب الساعة البيولوجية قد يؤثر في هذه العمليات الحيوية.

كما قد يتأثر القلب والأوعية الدموية نتيجة اضطراب النوم، من خلال التغيرات في ضغط الدم وزيادة الالتهابات واختلال آليات تنظيم وظائف القلب والدورة الدموية.

هل يؤثر السهر على وظائف المخ والكلى؟

يحتاج المخ إلى النوم الكافي حتى يتمكن من أداء وظائفه بصورة طبيعية، خاصة الذاكرة والتركيز وتنظيم المشاعر، ولذلك قد تؤدي قلة النوم إلى تراجع الأداء الذهني والتأثير في الحالة النفسية.

وفيما يتعلق بالكلى، أوضحت استشاري أمراض الكلى أن لها إيقاعات بيولوجية خاصة تنظم ضغط الدم وإفراز الهرمونات وعملية ترشيح الدم.

وقد يؤثر اضطراب دورة النوم والاستيقاظ في هذه العمليات، ما ينعكس على وظائف الكلى والصحة العامة.

كم ساعة يحتاج الجسم من النوم يوميًا؟

للحفاظ على انتظام الساعة البيولوجية ودعم وظائف أعضاء الجسم، نصحت الدكتورة بهانو ميشرا بالحصول على ما يتراوح بين 7 و9 ساعات من النوم الجيد يوميًا، مع الالتزام بمواعيد ثابتة للنوم والاستيقاظ.

كما قدمت مجموعة من النصائح التي تساعد على تحسين جودة النوم، أبرزها:

ـ تجنب تناول الوجبات الكبيرة قبل موعد النوم.

ـ تقليل استخدام الهواتف المحمولة والشاشات الإلكترونية قبل النوم.

ـ الابتعاد عن تناول المشروبات الغنية بالكافيين خلال ساعات الليل.

ـ الالتزام بمواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ.

ـ الحرص على الحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم يوميًا.

وأكدت أن اتباع هذه العادات البسيطة يساعد على تحسين جودة النوم، ودعم التوازن الهرموني، والحفاظ على انتظام الساعة البيولوجية ووظائف الأعضاء الحيوية.