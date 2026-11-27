شهد طريق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن إصابة قائدها بكدمات متفرقة بالجسم، فيما سارع الأهالي إلى التدخل لمساعدته وإخراجه من داخل السيارة، وإعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي مرة أخرى.

ولم يقتصر تدخل الأهالي على إنقاذ قائد السيارة فقط، بل بادروا إلى التعاون فيما بينهم لإعادة السيارة إلى وضعها الطبيعي بعد انقلابها، والعمل على إبعادها عن الطريق، لتيسير الحركة المرورية ومنع حدوث تكدسات بمحيط الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكدمات متفرقة ، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات أخرى نتيجة الحادث، وحرص الأهالي على متابعة حالته والاطمئنان عليه عقب إخراجه من السيارة.