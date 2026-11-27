أظهر بحث صادر عن البنك المركزي الأوروبي أن العاملين في منطقة اليورو يتبنون تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة مماثلة لنظرائهم في الولايات المتحدة، إلا أن عددا من العقبات لا يزال يحد من الاستفادة الكاملة من الإمكانات الاقتصادية لهذه التكنولوجيا.

وبحسب نتائج مسح توقعات المستهلكين الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي في أغسطس، أفاد أكثر من 40% من الموظفين في دول منطقة اليورو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مرة واحدة على الأقل أسبوعيا، وهي نسبة قريبة من نظيرتها في الولايات المتحدة.

كما أشار المسح، إلى أن 18% من المشاركين إلى أنهم يستخدمون هذه الأدوات يوميا في أعمالهم أو أنشطتهم المختلفة.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن الدراسة أبرزت أن نقص المهارات والمعرفة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي يمثل أحد أكبر العوائق أمام توسيع نطاق استخدامه، إلى جانب المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأمن الرقمي. وفي المقابل، يرى المستخدمون فوائد ملموسة للتكنولوجيا الجديدة، تشمل توفير الوقت في إنجاز المهام اليومية وتحسين القدرة على العثور على أسعار وعروض أفضل للسلع والخدمات.

وأشار الباحثون إلى أن المستهلكين يدركون مزايا الذكاء الاصطناعي، لكنهم لا يزالون قلقين بشأن تأثيره المحتمل على الوظائف، وأمن البيانات، وموثوقية المعلومات التي ينتجها. وأكدوا أن وضع قواعد واضحة لاستخدام البيانات وتحديد المسؤوليات، إلى جانب توفير أدوات موثوقة وبرامج تدريب مناسبة، يمكن أن يسهم في تعزيز الثقة بهذه التقنيات.

ويرى البنك المركزي الأوروبي أن الذكاء الاصطناعي قد يساعد أوروبا في مواجهة تحديات هيكلية مثل ضعف الإنتاجية وشيخوخة القوى العاملة، ومع ذلك، شدد على أن ترجمة الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا إلى مكاسب إنتاجية واسعة النطاق ستظل عملية تدريجية تتطلب التعلم والتجربة وتكييف أساليب العمل بمرور الوقت.