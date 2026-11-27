كشف موقع «والا» الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي يكثف استعداداته لمواجهة تهديدات الحرب الإلكترونية، في ظل التطور المتسارع لقدرات الطائرات المسيّرة وأنظمة التشويش والهجمات السيبرانية، مع الاستعداد لاحتمالات اندلاع مواجهات عسكرية جديدة على جبهات متعددة.

وأوضح التقرير، أن الجيش الإسرائيلي يعتبر الحرب الإلكترونية أحد أبرز ميادين المواجهة المستقبلية، بعدما كشفت المعارك الأخيرة مع حماس وحزب الله، إلى جانب التهديدات القادمة من اليمن وإيران، عن أهمية السيطرة على الطيف الترددي وتأمين الاتصالات وأنظمة الملاحة والتحكم في الطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير إلى أن وحدات الحرب الإلكترونية الإسرائيلية طورت قدراتها منذ أحداث 7 أكتوبر، خاصة في مجال رصد الطائرات المسيّرة المعادية والتمييز بينها وبين الطائرات التابعة للجيش الإسرائيلي، لتجنب وقوع نيران صديقة، فضلًا عن تحديد مواقع مشغلي الطائرات المسيّرة وتوفير معلومات استخباراتية للقوات الجوية لاستهدافهم.

ونقل الموقع عن ضابط يقود إحدى سرايا الحرب الإلكترونية في القيادة الشمالية، أن هذه الوحدات باتت تشارك بصورة مباشرة في التخطيط للعمليات العسكرية، من خلال تحليل طبيعة المناطق المستهدفة وتحديد مسارات تحرك القوات والتهديدات المحتملة، إلى جانب تشغيل أنظمة التشويش والرصد البصري والطائرات المسيّرة.

ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي يواجه تحديات متزايدة على الجبهة الشمالية، إذ يواصل حزب الله استخدام الطائرات المسيّرة لأغراض الاستطلاع والمراقبة، مع إمكانية تحويل مهامها إلى عمليات هجومية، وهو ما يدفع القوات الإسرائيلية إلى التعامل مع هذه التحركات باعتبارها تهديدًا أمنيًا مستمرًا رغم وقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

تحذير من 7 أكتوبر جديد في الفضاء الإلكتروني

وفي تحذير لافت، نقل «والا» عن ضابط برتبة عقيد، يقود مركز الحرب في الطيف الترددي التابع لهيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجيش الإسرائيلي، قوله إن التهديد الأكبر في المواجهات المقبلة قد يأتي من المجال السيبراني والطيف الترددي.

وأضاف الضابط: «السابع من أكتوبر المقبل سيكون في الفضاء السيبراني»، محذرًا من أن إسرائيل قد تتعرض لهجوم واسع في هذا المجال، خاصة مع التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة.

وأوضح أن التحدي لم يعد مقتصرا على تشغيل أنظمة منفردة، بل أصبح يتمثل في إدارة منظومة متكاملة للحرب الإلكترونية تشمل مختلف أفرع الجيش، بما يضمن استمرار حرية الحركة والاتصال للقوات الإسرائيلية، ومنع تعرض أنظمتها للتشويش أو الاختراق، بالتوازي مع تعطيل قدرات الخصوم.

الذكاء الاصطناعي سلاح المعركة المقبلة

وتناول التقرير توجه الجيش الإسرائيلي نحو تطوير أنظمة حرب إلكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بما يسمح لها برصد التهديدات غير المعروفة وتغيير تردداتها تلقائيًا لمواجهة محاولات التشويش، إلى جانب تطوير طائرات مسيّرة وذخائر قادرة على تحديد أهدافها باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية دون الاعتماد الكامل على الاتصالات المستمرة أو مشغليها.

كما تشمل التوجهات المستقبلية توسيع استخدام تقنيات الليزر والألياف الضوئية والأقمار الصناعية منخفضة المدار، بهدف تأمين الاتصالات والحفاظ على كفاءة الأنظمة العسكرية في البيئات التي تتعرض للتشويش.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي يخوض سباقًا تكنولوجيًا متسارعًا للاستعداد للحرب المقبلة، في ظل استخلاص الدروس من الحرب الروسية الأوكرانية والتطور الكبير في استخدام الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن التفوق في هذا المجال لم يعد إنجازًا ثابتًا، بل منافسة يومية تعتمد على سرعة التعلم والتطوير والقدرة على دمج التكنولوجيا في العمليات العسكرية.