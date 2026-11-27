سلط الإعلامي مصطفى بكري الضوء على حكم حديث أصدرته محكمة النقض بشأن امتداد عقود الإيجار القديم إلى ورثة المستأجر الأصلي، موضحا أن الحكم يعيد فتح النقاش حول الضوابط القانونية المنظمة لاستمرار الورثة في شغل الوحدات السكنية بعد وفاة المستأجر.

واستعرض بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، تفاصيل القضية التي نشبت بين مالك إحدى الشقق وورثة المستأجر الأصلي، بعدما طالب المالك بإخلاء الوحدة عقب وفاة المستأجر وزوجته، في حين استند الورثة إلى إقرار منسوب للمالك، طعن الأخير على صحته وظروف توقيعه.

وأوضح أن محكمة النقض أكدت أن امتداد عقد الإيجار يستند إلى نص القانون، وتحديداً المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وليس إلى موافقة المالك أو إرادته، مشيراً إلى أن المحكمة أعادت القضية لبحث ملابسات الإقرار محل النزاع.

وشدد مصطفى بكري على ضرورة التفرقة بين حق الميراث وحق امتداد عقد الإيجار، مؤكداً أن صفة الوارث وحدها لا تمنح صاحبها الحق في الاستمرار داخل الشقة، إذ حدد القانون فئات معينة وشروطاً، من بينها الإقامة، للاستفادة من امتداد العلاقة الإيجارية.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للإيجار القديم، وتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، منعاً للخلط بين الحقوق المترتبة على الميراث وحق امتداد عقد الإيجار.