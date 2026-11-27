عقد حزب الإصلاح والنهضة، برئاسة الدكتور هشام عبد العزيز، ومن خلال أمانة شؤون المجتمع والأسرة المصرية، بإدارة الدكتورة رحاب التحيوي، مائدة حوار مجتمعي لمناقشة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للقانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن إيجار الأماكن، والقانون رقم 10 لسنة 2022 بشأن بعض أحكام إيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب واستجابة لمناشدات المواطنين بشأن آثار تطبيق القانونين.

واستهدفت المائدة فتح نقاش موسع حول انعكاسات التشريعين على المواطنين والمؤسسات المختلفة، والاستماع إلى رؤى النواب والخبراء والمتخصصين، بما يسهم في تقييم الأثر التشريعي والوقوف على التحديات العملية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالتطبيق، اتساقًا مع توجه الدولة نحو قياس أثر التشريعات ومراجعة انعكاساتها على المجتمع.

وشهدت المائدة مشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب والخبراء والمتخصصين، من بينهم النائبان عاطف مغاوري وإيهاب منصور، والمهندس طارق النبراوي رئيس اتحاد المهندسين العرب، واللواء مهندس محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير الأسبق، واللواء أ.ح مهندس شعبان ضاحي، والمهندس خالد صلاح المهدي أمين عام جمعية المهندسين المصرية وخبير التقييم العقاري، واللواء الدكتور محمد الفحام عميد المعهد العالي لتكنولوجيا النقل.

كما شارك من الحزب الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للحزب، والدكتور علاء مصطفى نائب رئيس الحزب للشؤون البرلمانية والسياسية، والدكتورة رحاب التحيوي مستشار الحزب للتواصل السياسي وأمينة شؤون المجتمع والأسرة المصرية.

التعامل مع التشريعات التي تمس حياة المواطنين

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن التعامل مع التشريعات التي تمس حياة المواطنين لا يتوقف عند إقرار النصوص القانونية، وإنما يمتد إلى متابعة آثارها الفعلية على أرض الواقع، والاستماع إلى الفئات المتأثرة بتطبيقها. وأشار إلى أهمية فتح قنوات للحوار تجمع ممثلي السلطة التشريعية والخبراء والمتخصصين والمواطنين، بما يساعد على رصد التحديات والوصول إلى مقترحات تحقق التوازن بين احترام القانون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدًا أن الدور المجتمعي للأحزاب يقتضي المشاركة في طرح الحلول والتوصيات التي تخدم الصالح العام.

وفي هذا السياق، أوضحت الدكتورة رحاب التحيوي، مستشار الحزب للتواصل السياسي وأمين شؤون المجتمع والأسرة المصرية، أن تنظيم المائدة جاء استجابة لمناشدات ومخاوف مجتمعية مرتبطة بتداعيات تطبيق قوانين الإيجار، وحرصًا على إتاحة مساحة جادة للاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وعدم الاكتفاء بمناقشة النصوص القانونية بمعزل عن آثارها المباشرة على حياة المواطنين والمؤسسات. وأضافت أن تنوع المشاركين في الحوار أتاح تناول القضية من زوايا قانونية واقتصادية واجتماعية متعددة.

وأضافت التحيوي أن من المهم أن تستند أي معالجة تشريعية إلى بيانات دقيقة وحصر فعلي للأماكن المؤجرة، إلى جانب دراسة الآثار المتوقعة للتطبيق، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها كبار السن والمرأة المعيلة وذوو الإعاقة وأسر تكافل وكرامة. وشددت على ضرورة وجود رؤية حكومية واضحة للتعامل مع التداعيات المحتملة على المؤسسات التعليمية والخدمية والاقتصادية، بما يضمن عدم الإضرار باستقرارها، ويحقق التوازن بين مقتضيات القانون والاعتبارات الاجتماعية.

و انتهت المائدة إلى مجموعة من التوصيات ، في مقدمتها ضرورة الانتهاء من إعداد إحصاءات دقيقة وحصر فعلي للأماكن المؤجرة، مع تحديد الوضع القانوني لكل حالة، بما يوفر قاعدة بيانات واضحة تساعد على اتخاذ القرارات المناسبة.

كما أوصى المشاركون بضرورة النظر في تعديل بعض أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، لا سيما ما يتعلق بمادة الإخلاء والمدة الزمنية المقررة لها، إلى جانب مراجعة آليات تقسيم المناطق وتصنيفها، مع مراعاة البعد الاجتماعي ومستويات دخول المواطنين، وإيلاء اهتمام خاص بأوضاع كبار السن والمرأة المعيلة وذوي الإعاقة وأسر برنامج تكافل وكرامة.

وشملت التوصيات كذلك المطالبة بتأجيل تطبيق حكم الإخلاء الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 2022، والمقرر في مارس 2027، لحين وضع خطة حكومية واضحة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية المترتبة على تطبيقه، وبما يضمن عدم الإضرار باستقرار المؤسسات التعليمية والخدمية والاقتصادية المتأثرة.

وأكد حزب الإصلاح والنهضة أن تنظيم هذه المائدة يأتي انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، وحرصه على إتاحة مساحة للحوار بين مختلف الأطراف المعنية، والوصول إلى رؤى وتوصيات توازن بين مقتضيات تطبيق القانون وحماية مصالح المواطنين، مع مراعاة الآثار التي قد تترتب على المؤسسات والأنشطة المختلفة.

وشدد الحزب على أن التعامل مع تداعيات التشريعات يتطلب تكاملًا بين مؤسسات الدولة والحكومة والمجتمع، وأن حماية المجتمع مسؤولية الدولة، والتخطيط للمستقبل واجب الحكومة، وتحقيق التوازن والعدالة هو جوهر التشريع.