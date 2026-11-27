تابع اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، جهود مديرية التموين في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمصانع والمخازن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط 306 آلاف ظرف من مشروب الينسون والنعناع بدون فواتير، و1400 كجم من الفول وفول الصويا مجهول المصدر، إلى جانب ضبط 30 كجم من الأغذية و279 عبوة وكيسًا وباكيتًا من السلع منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

توجيهات محافظ الغربية

من جانبه، أوضح المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، أن الحملات التي ترأسها أسفرت عن ضبط 400 كجم من الفول مجهول المصدر ببندر المحلة، و1000 كجم من فول الصويا دون بيانات دالة على المصدر بمركز قطور، كما تمكنت حملة بمركز سمنود من ضبط 250 كرتونة من مشروب الينسون والنعناع، بإجمالي 306 آلاف ظرف، داخل أحد المصانع دون فواتير تثبت مصدرها.

تحرك تنفيذي عاجل

وأضاف أن الحملات بمركز زفتى تمكنت من ضبط كميات من السلع الغذائية وغير الغذائية منتهية الصلاحية داخل عدد من محال السوبر ماركت، شملت 20 كجم طحينة و10 كجم جبنة مملحة، و24 باكيت نعناع و150 كيس ملح و100 كيس مقرمشات وشيبسي، فضلًا عن 5 عبوات منظفات صناعية، بإجمالي 30 كجم من الأغذية و279 عبوة وكيسًا وباكيتًا منتهية الصلاحية.

رفع كفاءة الخدمات

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات التموينية المكثفة بجميع أنحاء المحافظة، والتصدي بكل حسم لمحاولات الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تستهدف التلاعب بالأسواق.

محاضر للمخالفين

وتم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة السلع المتداولة وحماية حقوق المواطنين.