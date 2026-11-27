ثمنت النائبة بثينة أبو زيد، عضو مجلس النواب، توجيهات وزير الاستثمار بإطلاق منصة رقمية موحدة للتراخيص العام المقبل.

تهيئة بيئة استثمارية



وأشارت" أبو زيد" في تصريحاتها إلى أن هذه الخطوة ستمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، بما يدعم التوسع الإنتاجي ويوفر فرص عمل ويسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة.



جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأتراك العاملين في مصر، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة تدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير، مشيرا إلى العمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية تدمج الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية وممارستها في منظومة متكاملة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل.