تشهد الحدود بين إستونيا وروسيا طوابير طويلة من المسافرين، مع اقتراب موعد إغلاق المعابر المقرر في الأول من ديسمبر المقبل، في قرار اتخذته السلطات الإستونية بدوافع أمنية، وسط مخاوف من تداعياته على الأسر التي تعيش على جانبي الحدود والأنشطة التجارية المحلية.

وأدى القرار إلى توافد أشخاص يحملون حقائب سفر على جسر الصداقة الرابط بين مدينتي نارفا الإستونية وإيفانجورود الروسية، في محاولة لزيارة أقاربهم قبل بدء القيود، إذ يواجه بعضهم احتمال الانفصال عن أسرهم لعدة أشهر، فيما ترك آخرون وظائفهم في إستونيا للعيش بالقرب من آبائهم المسنين في روسيا.

ولا تقتصر تداعيات القرار على الأسر، إذ يهدد أيضا الأنشطة التجارية التي تعتمد على حركة التنقل عبر الحدود، وتقدر السلطات المحلية خسائر الإيرادات السنوية لمدينتي نارفا وسيتوما بما يتراوح بين 500 ألف و600 ألف يورو، فيما تستعد الحكومة لتقديم حزمة دعم بقيمة مليوني يورو على مدى ستة أشهر.

ويأتي إغلاق الحدود عقب هجمات تخريبية استهدفت صناعة الدفاع الإستونية، نسبت أجهزة الأمن الإستونية المسؤولية عنها إلى أجهزة الاستخبارات الروسية، فيما رفضت موسكو هذه الاتهامات، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة، متهمة تالين بالسعي إلى إقامة «ستار حديدي» جديد.

ومن المقرر إغلاق المعابر البرية الخمسة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا يوم الأول من ديسمبر المقبل، لمدة ستة أشهر مبدئيا، مع استمرار نقل البضائع بالسكك الحديدية عبر نارفا، وفقا للقيود المفروضة بموجب العقوبات.

ووقع نحو 3 آلاف شخص عريضة تطالب باستثناءات لأسباب عائلية، خاصة لمن لديهم أقارب مرضى أو مسنون، فيما تعتزم الحكومة مراجعة الوضع بعد مرور ستة أشهر.