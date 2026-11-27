أكد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان والخبير الاقتصادي، أن التقارب المصري القطري خلال الفترة الحالية يفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى أن طبيعة الشراكة المرتقبة تتجاوز حدود التبادل التجاري التقليدي لتصل إلى تكامل استثماري أوسع يخدم المصالح المشتركة.

فرص توسيع الشراكة بين القاهرة والدوحة

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن العلاقات السياسية المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، تمثل ركيزة مهمة لدفع مسارات التعاون الثنائي، لافتًا إلى أن التوافق في الرؤى تجاه عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يعزز فرص توسيع الشراكة بين القاهرة والدوحة.

وأشار إلى أن مفهوم الدبلوماسية الاقتصادية أصبح عنصرًا أساسيًا في إدارة العلاقات بين الدول، حيث لا يقتصر أثر التقارب السياسي على تنشيط حركة التجارة وزيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى جذب الاستثمارات وتأسيس مشروعات مشتركة تحقق عوائد اقتصادية طويلة الأجل.

التعاون المصري القطري

وأضاف أن تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم الأمن القومي العربي، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية تمهدان الطريق أمام مستويات أعمق من التعاون المصري القطري.

زيادة حجم المبادلات التجارية

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الهدف خلال المرحلة المقبلة لا ينبغي أن يتوقف عند زيادة حجم المبادلات التجارية، بل يتطلب بناء شراكة اقتصادية متكاملة تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين وتطلعات قيادتيهما.