نعى مصطفى أبو بكر، أمين حزب المؤتمر بأسيوط، ضحايا الحادث المأساوي الذي شهده الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، ومؤكدًا أن قلوب المصريين جميعًا تشاطر أسر المتوفين أحزانهم في هذا المصاب الأليم، داعيًا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنح المصابين الشفاء العاجل.

وأشاد أبو بكر، في بيان له، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة التعامل مع تداعيات الحادث، وإزالة آثاره وإعادة انتظام الحركة المرورية، مؤكدًا أن التحرك السريع للقيادة السياسية يعكس اهتمام الدولة بحماية أرواح المواطنين، وحرصها على تعبئة إمكانات مؤسساتها للتعامل مع الأحداث الطارئة، وعدم ترك تداعياتها دون تدخل فوري.

سرعة استجابة الأجهزة المعنية والتنسيق

وقال إن سرعة استجابة الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها خلال الساعات الأولى للحادث يمثلان نموذجًا مهمًا لإدارة الأزمات، خاصة في الوقائع التي تسفر عن أعداد كبيرة من المصابين وتتطلب تدخلًا متزامنًا من أجهزة الإسعاف والحماية المدنية والقطاع الصحي والجهات التنفيذية.

وأكد ضرورة توفير أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، ومتابعة تطورات حالتهم الصحية بصورة مستمرة، مع تسخير الإمكانات العلاجية اللازمة لضمان حصولهم على الخدمات الطبية دون تأخير، مشيرًا إلى أن مسؤولية الدولة لا تتوقف عند احتواء الحادث ميدانيًا، وإنما تمتد إلى متابعة المصابين والوقوف بجانب أسر الضحايا.

وأضاف أمين حزب المؤتمر بأسيوط، أن الحادث يفرض أهمية إعادة تقييم إجراءات الأمان المرتبطة بحركة المركبات على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، وتكثيف الرقابة على وسائل نقل المواد البترولية والمواد الخطرة، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصيانة الفنية، بما يقلص احتمالات وقوع حوادث مماثلة ويحافظ على سلامة مستخدمي الطرق.