أعلنت مصر وألمانيا التزامهما بتعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون الإنمائي، من خلال توقيع اتفاقيات جديدة وإعلان تعهدات تمويلية في مجالات الطاقة المتجددة، والتعليم الفني، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، والبنية التحتية للمياه، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من «اليوم المصري الألماني للتعاون التنموي»، التي استضافتها السفارة الألمانية بالقاهرة تحت شعار «بناء الشراكات معاً».

سبعة عقود من التعاون تحت شعار «بناء الشراكات معاً»

وشارك في الفعالية كبار ممثلي الحكومتين المصرية والألمانية، ومؤسسات التعاون الإنمائي، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، للاحتفاء بأكثر من سبعة عقود من التعاون بين البلدين، وتسليط الضوء على أولويات التنمية المشتركة.

تضامن مع حملة «16 يوماً» لمناهضة العنف ضد المرأة

وتزامن الحدث مع انطلاق الحملة العالمية «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي»، حيث أضاءت السفارة الألمانية مقرها باللون البرتقالي، وارتدى الحضور شارات باللون نفسه، تأكيداً على الالتزام بدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية الشاملة.

وشهد البرنامج كلمات ترحيبية ألقتها نائبة سفير ألمانيا لدى مصر، ميلاني مولتمان، إلى جانب كلمات رئيسية لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ومساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية، السفير الدكتور مختار وريدة.

شراكات جديدة في الطاقة المتجددة والتحول الرقمي

وشهدت الأمسية توقيع شراكتين جديدتين في إطار مشروعات الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، إلى جانب الإعلان عن مجموعة من الالتزامات المالية التي ينفذها بنك التعمير الألماني (KfW) بتكليف من الحكومة الألمانية، لدعم عدد من القطاعات التنموية في مصر.

برنامج لتعليم اللغة الألمانية لإعداد كوادر الطاقة المتجددة

وفي إطار الشراكة المتكاملة للتنمية مع القطاع الخاص (iDPP)، التي ينفذها مشروع «الشراكات الوظيفية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة» (JP SME) التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي، تعتزم شركة Enpal، المتخصصة في الطاقة المتجددة، إطلاق برنامج لتعليم اللغة الألمانية يستهدف 220 مشاركاً على مدار 7 أشهر، بينهم 120 موظفاً بالشركة و100 من الخريجين الشباب المصريين، بهدف إعدادهم للعمل في قطاع الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن تمثل النساء 40% على الأقل من المشاركين في البرنامج، فيما ستتحمل الشركة أكثر من 70% من تكاليفه، مع توقع توظيف الخريجين لدى Enpal وشركاء آخرين في القطاع الخاص.

ووقع الاتفاق فاطمة الخياط، العضو المنتدب لشركة Enpal Egypt، ومحمد الحداد، المدير المالي للشركة، وشريف يونس، مدير مشروع «الشراكات الوظيفية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، بحضور ريجينه كوالمان، مديرة مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر، وهاغن شلوته، نائب الرئيس الأول للتحول بشركة Enpal.

مذكرة تفاهم لدعم التحول الرقمي للمجتمع المدني

كما وقعت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مذكرة تفاهم لمدة عامين مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، في إطار مشروع «دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة» (InnoPA)، بهدف تعزيز خمسة مراكز تدريب للمنظمات غير الحكومية في القاهرة وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا، ودعم 40 منظمة مجتمعية في التحول الرقمي، بما يسهم في تقليص الفجوة الرقمية، خاصة بين المواطنين خارج القاهرة الكبرى.

ووقع مذكرة التفاهم ميس أبو حجاب، نائبة المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، وناتالي با، مديرة مشروع InnoPA بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.

تمويلات ألمانية لدعم المشروعات والتعليم والمياه

وفي مجال التعاون المالي، استعرض كريستيان جرون، رئيس التعاون الإنمائي الألماني، أبرز الالتزامات التمويلية التي ينفذها بنك التعمير الألماني (KfW)، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وعدد من المؤسسات المصرية المعنية، فيما شارك كريستوف شيفر، مدير مكتب البنك بالقاهرة، في الإعلان عن الالتزامات التمويلية.

قرض ميسر بقيمة 65 مليون يورو لدعم المشروعات الصغيرة

وتضمنت الالتزامات قرضاً ميسراً بقيمة 65 مليون يورو، إلى جانب منحة بقيمة 3 ملايين يورو، ضمن برنامج دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الرابع (MSME IV)، لتعزيز القطاع المالي وتوسيع فرص حصول المشروعات على التمويل من خلال البنك التجاري الدولي (CIB).

20.5 مليون يورو لدعم التعليم الفني

كما شملت منحة بقيمة 20.5 مليون يورو لدعم المبادرة الشاملة للتعليم الفني الثالثة (FCTI III)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب تمويل بقيمة 600 ألف يورو لإجراء دراسة بشأن إنشاء مركز لإدارة موارد الطاقة المتجددة، بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر.

مبادلة ديون بـ25 مليون يورو لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي

وتضمنت الالتزامات أيضاً مبادلة ديون بقيمة 25 مليون يورو ضمن البرنامج الثاني لتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP-II)، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تخللت الفعالية مقابلات موجزة مع ماريو زاندر، رئيس القسم الإقليمي بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وروزيلا فانيلي، نائب مدير برنامج الأغذية العالمي (WFP)، وشيراز شاكيرا، رئيس برنامج التعليم بمؤسسة اليونيسيف (UNICEF)، تناولت الشراكات وأولويات التعاون الإنمائي بين مصر وألمانيا.

واختُتمت الأمسية بالاحتفال بأكثر من سبعة عقود من التعاون المصري الألماني، أعقبه حفل استقبال وعروض تفاعلية حول محاور «تعلّم» و«اصنع» و«ابنِ»، التي تعكس مجالات التعاون في تنمية المهارات والتعليم والبنية التحتية.