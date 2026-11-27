حدد الدكتور عمرو سليمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان والخبير الاقتصادي، مجموعة من القطاعات التي تمتلك فرصًا واعدة لتعميق الاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر، وفي مقدمتها البتروكيماويات والعقارات والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قطاع البتروكيماويات يأتي ضمن أبرز المجالات المرشحة لاستقطاب استثمارات مشتركة، لافتًا إلى وجود مشروع كبير يرتبط بإنتاج البنزين فائق درجات النقاء المستخدم في وقود الطائرات، بما يعكس أهمية هذا القطاع في خريطة التعاون الاقتصادي بين البلدين.

فرص السوق المصرية

وأضاف أن القطاع العقاري والسياحي يمثل بدوره مجالًا مهمًا للشراكة، مستشهدًا بمشروع «علم الروم» باعتباره أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تعكس فرص السوق المصرية وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في مصر تمتد بالفعل لسنوات، خاصة في القطاعين المصرفي والمالي، من خلال البنوك والشركات العاملة في مجال الخدمات المالية، وهو ما يوفر قاعدة يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن دخول الاستثمارات المصرية والقطرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات يمثل توجهًا بالغ الأهمية، في ظل التوسع العالمي في الاقتصاد الرقمي وارتفاع أهمية البنية التكنولوجية في دعم الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

زيادة التبادل التجاري والصادرات

وأكد سليمان أن الرؤية المشتركة بين القاهرة والدوحة تستهدف الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى أكثر شمولًا، بحيث لا تقتصر على زيادة التبادل التجاري والصادرات، وإنما تشمل إقامة مشروعات استراتيجية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، بما يحقق مصالح الشعبين ويدعم مسار التنمية في البلدين.