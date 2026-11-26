حسم الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الجدل بشأن حكم الاستثمار في الذهب، وشراء المعدن الأصفر بأسعار منخفضة ثم إعادة بيعه بعد ارتفاع أسعاره لتحقيق مكاسب مالية، مؤكدًا أنه لا مانع من ذلك شرعًا.

وقال أحمد كريمة، خلال حواره ببرنامج «علامة استفهام»، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، ردًا على سؤال بشأن حكم شراء الذهب بغرض الاستثمار وتحقيق الأرباح من فروق الأسعار: «لا بأس، وأنتم أدرى بشؤونكم».

شروط زكاة الذهب

الذهب

وأضاف أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أن الذهب إذا بلغ النصاب الشرعي، والمقدر بنحو 85 جرامًا من الذهب، وحال عليه الحول، وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% سنويًا.

وأوضح أن الاستثمار في الذهب وتحقيق الأرباح من ارتفاع أسعاره لا يمنع مشروعيته، مع ضرورة الالتزام بأحكام الزكاة عند توافر شروطها الشرعية.

