كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، عن أبرز التحديات التي واجهته عقب انتقاله من العمل الحكومي في مصر إلى منصبه الحالي بالمؤسسة الدولية، موضحًا أن اختلاف بيئة العمل فرض عليه إعادة تنظيم أسلوبه في الإدارة والتواصل والتعامل مع الزملاء.

وقال معيط، خلال لقاء له لبرنامج “ساعة إقتصاد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العمل داخل صندوق النقد الدولي يعتمد على فرق عمل تضم جنسيات متعددة، وتخضع لمنظومة مختلفة من القواعد التنظيمية وإجراءات الحوكمة، الأمر الذي استلزم التكيف مع طبيعة إدارية ومهنية مغايرة لما اعتاد عليه خلال توليه وزارة المالية.

وتابع أن الاختلاف يمتد أيضًا إلى مواعيد العمل، حيث يلتزم العاملون بالصندوق بساعات حضور وانصراف محددة، ولا يُشترط عليهم متابعة رسائل البريد الإلكتروني خلال عطلات نهاية الأسبوع، بعكس تجربته في وزارة المالية المصرية التي كانت تفرض أحيانًا استمرار العمل حتى ساعات متأخرة من الليل، فضلًا عن العمل خلال الإجازات الرسمية وفقًا لمتطلبات الملفات المطروحة.

وأشار إلى أن عضويته بمجلس المديرين التنفيذيين للصندوق تضعه أمام طبيعة أخرى من المسؤوليات، في ظل وجود 25 عضوًا يمثلون دولًا مختلفة، من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين واليابان، وهو ما يجعل إدارة المناقشات داخل المجلس تتطلب قدرات خاصة في التواصل والتفاوض.

تقدير اتجاهات الأعضاء

وأكد معيط أن الملفات المصرية تحظى باهتمام خاص خلال عمله، ما يتطلب إجراء اتصالات وتنسيق مسبق مع الأطراف المعنية، للتعرف على وجهات النظر المختلفة وتقدير اتجاهات الأعضاء قبل طرح تلك الملفات على مجلس المديرين التنفيذيين.