كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، عن طبيعة الاختلاف بين مسؤولياته خلال توليه حقيبة وزارة المالية في مصر ومهامه الحالية داخل صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن التجربتين أتاحتا له التعامل مع الملفات الاقتصادية من منظورين مختلفين.

وقال معيط، خلال لقائه ببرنامج «ساعة اقتصاد»، عبر فضائية «صدى البلد»، أن الفارق بين المنصبين يمكن تشبيهه بالاختلاف بين لاعب كرة القدم الذي يشارك في المباراة والمدير الفني الذي يتابع أداء الفريق من خارج الملعب؛ فاللاعب يتعامل مع المواقف التي تقع في نطاق رؤيته، بينما يستطيع المدرب متابعة تحركات جميع اللاعبين وتقييم المشهد بصورة متكاملة.

وأشار إلى أن موقعه الحالي داخل صندوق النقد الدولي يتيح له الاطلاع على الأوضاع الاقتصادية لنحو 191 دولة، ودراسة التحديات التي تواجهها، فضلًا عن التعرف على مقومات القوة ومواطن الضعف في اقتصاداتها.

اختلافًا جوهريًا عن تجربته السابقة

وتابع أن طبيعة عمله الجديدة تمنحه فرصة متابعة توجهات السياسات الاقتصادية والمالية لمختلف الدول، والاطلاع على نتائج وتقييمات بعثات الصندوق، وهو ما يمثل اختلافًا جوهريًا عن تجربته السابقة عندما كان مسؤولًا عن إدارة الملف المالي في مصر والتعامل مع بعثات الصندوق التي تراجع أداء الاقتصاد الوطني.