معيط: ارتحت في التعامل مع حسن عبد الله وأشيد باتزانه وعقلانيته وقيادته الهادئة

أشاد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أنه ارتاح في التعامل معه، ومثمنًا أسلوب قيادته القائم على الاتزان والعقلانية والهدوء، كما وافق على أن القيادة الحالية للبنك المركزي أصلحت كثيرًا مما مضى.

وأضاف في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ إشادته بحسن عبد الله تأتي عن قناعة وأمانة، قائلًا: «قولًا واحدًا: نعم، أنا ارتحت مع الدكتور، مع الأستاذ حسن عبد الله، وأنا بشيد بيه بصراحة وبمنتهى الأمانة»، موضحًا أنه شخص متزن وعقلاني للغاية، ويقود البنك المركزي بهدوء، مؤكدًا أنه يحييه ويشيد به.

وأشار معيط إلى أنه سبق أن أعلن إشادته بحسن عبد الله خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت كذلك بالبنك المركزي المصري وقيادته، بعدما تمكنت مصر من خلال مرونة سعر الصرف، وخلال الفترة الصعبة التي مرت بها، من مواصلة زيادة الاحتياطي النقدي والتعامل مع الآثار السلبية التي أعقبت بداية الحرب في فبراير 2026 وما تلاها.

وأكد معيط موافقته على ما طرحه خالد أبو بكر بشأن أن قيادة حسن عبد الله أصلحت كثيرًا مما مضى، وذلك بعدما أعاد أبو بكر التأكيد على أنه يتحدث عن القيادة الأخيرة من أجل تسجيل شهادة للتاريخ، مشيرًا إلى أن معيط قد يكون محرجًا من إعلان موافقته على هذا التقييم، ليرد الأخير مؤكدًا: «أيوه، ده شهادة، ده شهادة لله وشهادة للوطن، أيوة ده حقيقي، ده حقيقي».