قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية تحذف إعادة التوحيد من الدستور وترسخ سياسة «الدولتين المعاديتين»
يتداول دون الـ54... اعرف سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الخميس
حكم العمل بالسمسرة وهل أجر الوسيط حلال؟.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
بشرى سارة لأساتذة الجامعات.. الحكومة تتوافق على زيادة جديدة في الرواتب والإعلان الاثنين
فرنسا تمنع دخول مسئول إسرائيلي.. وسفير تل أبيب بهولندا يرفض الدفاع عن بن جفير وسموتريتش
رضائي يلوّح بتوسيع الرد الإيراني حال تجدد الحرب مع واشنطن: لا قواعد آمنة من غرب آسيا إلى أوروبا
أذكار الصباح مكتوبة.. أدعية نبوية للتحصين نفسك من كل شر مع بداية اليوم
بسبب ضحكات مرتفعة.. حارس قبر الجندي المجهول يوبخ وزير الحرب الأمريكي
كأنما قام الليل.. ماذا يفعل الله بمن يصلي صلاة الفجر ؟
في لقائه بنواب الشعب.. وزير الري يؤكد أهمية ترشيد المياه وحل مشكلات إلقاء المخلفات
انهيار مبنى من 3 طوابق في نيويورك يودي بحياة شخصين ويحاصر آخرين تحت الأنقاض
هل الاستغفار سبب في تفريج الهموم؟ .. الإفتاء توضح فضله في جلب الرزق وزوال الكرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

معيط: ارتحت في التعامل مع حسن عبد الله وأشيد باتزانه وعقلانيته وقيادته الهادئة

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أشاد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، بحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، مؤكدًا أنه ارتاح في التعامل معه، ومثمنًا أسلوب قيادته القائم على الاتزان والعقلانية والهدوء، كما وافق على أن القيادة الحالية للبنك المركزي أصلحت كثيرًا مما مضى.

وأضاف في لقاء عبر تطبيق ZOOM مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدمة برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ إشادته بحسن عبد الله تأتي عن قناعة وأمانة، قائلًا: «قولًا واحدًا: نعم، أنا ارتحت مع الدكتور، مع الأستاذ حسن عبد الله، وأنا بشيد بيه بصراحة وبمنتهى الأمانة»، موضحًا أنه شخص متزن وعقلاني للغاية، ويقود البنك المركزي بهدوء، مؤكدًا أنه يحييه ويشيد به.

وأشار معيط إلى أنه سبق أن أعلن إشادته بحسن عبد الله خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن المؤسسات الدولية أشادت كذلك بالبنك المركزي المصري وقيادته، بعدما تمكنت مصر من خلال مرونة سعر الصرف، وخلال الفترة الصعبة التي مرت بها، من مواصلة زيادة الاحتياطي النقدي والتعامل مع الآثار السلبية التي أعقبت بداية الحرب في فبراير 2026 وما تلاها.

وأكد معيط موافقته على ما طرحه خالد أبو بكر بشأن أن قيادة حسن عبد الله أصلحت كثيرًا مما مضى، وذلك بعدما أعاد أبو بكر التأكيد على أنه يتحدث عن القيادة الأخيرة من أجل تسجيل شهادة للتاريخ، مشيرًا إلى أن معيط قد يكون محرجًا من إعلان موافقته على هذا التقييم، ليرد الأخير مؤكدًا: «أيوه، ده شهادة، ده شهادة لله وشهادة للوطن، أيوة ده حقيقي، ده حقيقي».

الدكتور محمد معيط صندوق النقد الدولي حسن عبد الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس

حسام حسن

الأسباب غير فنية.. مدحت شلبي يكشف كواليس قرار الاستغناء عن حسام حسن

المجني عليه

كان في فرح مع أصحابه.. شاب يتهم 4 أشخاص بالتعدّي عليه بالضرب في حلوان

مندي

ميندي حارس الأهلي السعودي يتعرّض لإصابة في الكتف

محمد صلاح

الصحافة التركية تحتفي بمحمد صلاح بعد تألقه اللافت مع طرابزون سبور

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 12 نوفمبر 2026.. كم وصل عيار 21؟

عمر مرموش

يتبقى صلاح والشناوي ومنعم.. مرموش يتواصل مع حسام وإبراهيم ويوجه لهما رسالة شكر|خاص

حسام حسن

المنتخب ليس حقل تجارب.. حلمي طولان يكشف أسباب رحيل حسام حسن

ترشيحاتنا

خالد أرغنتش

وحدة وقسوة وفقدان والديه.. خالد أرغنتش يكشف عن أسرار جديدة في حياته

النجمة نرمين الفقي

نرمين الفقي: كنت أتمنى أن أكون نجمة سينمائية.. وأحلم بتقديم العديد من الأعمال

الفنانة شيماء سيف

شيماء سيف تتألق بالأسود في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بالصور

إطلالة ملكية.. أروى جودة تخطف الأنظار بالأبيض في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة

فستان أبيض منفوش.. إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها
تفاصيل إطلالة جيهان الشماشرجي في حفل زفافها

مهرجان القاهرة السينمائي.. إلهام شاهين بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

داليا البحيري تتألق بفستان ذهبي في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد