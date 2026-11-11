محمد معيط: التنسيق بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يصب في مصلحة مصر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق والمدير التنفيذي السابق لصندوق النقد الدولي أن التنسيق والتفاهم بين وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد المصري، مشددًا على أن اختلاف وجهات النظر بين المسؤولين عن السياستين المالية والنقدية أمر طبيعي، طالما اتفق الطرفان على الهدف النهائي للدولة.

وأوضح معيط، خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، أن محافظ البنك المركزي يتولى إدارة السياسة النقدية ومتابعة التضخم والسيولة والاحتياطي النقدي وأوضاع القطاع المصرفي، بينما يركز وزير المالية على إدارة السياسة المالية وخفض أعباء الدين والفائدة والتضخم.

وأشار إلى أن اختلاف طبيعة المسؤوليات والأهداف قد يؤدي إلى تباين في وجهات النظر بشأن بعض الملفات، وهو أمر يحدث في مختلف دول العالم، لكن الأهم هو وجود تفاهم مشترك حول الغاية النهائية، والعمل بتنسيق يضمن تحقيق مصلحة الدولة.

وأشاد وزير المالية السابق بمستوى التنسيق بين وزير المالية أحمد كجوك ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، معتبرًا أن هذا التناغم يحظى بتقدير، ليس فقط على المستوى المحلي، وإنما أيضًا من جانب مؤسسات دولية، في مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ولفت معيط إلى أن هذا التقدير يأتي في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية شديدة الصعوبة، مع ارتفاع أسعار الطاقة والفائدة عالميًا، واستمرار الضغوط التضخمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين التي يشهدها العالم.

وأكد أن قدرة مصر على التعامل مع هذه التحديات واحتواء تداعياتها تعكس أهمية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن تكامل الأدوار بين المسؤولين عن الملفين يساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الأزمات.