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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد معيط: حسن عبد الله قاد البنك المركزي باتزان وأصلح كثيرًا مما مضى

ارشيفية
ارشيفية
منار عبد العظيم

أثنى الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي، على أداء حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، مشيدًا بأسلوب إدارته الذي وصفه بالهادئ والمتزن، ومؤكدًا أن تجربته في التعامل معه تركت لديه انطباعًا إيجابيًا.

وقال معيط، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم» مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة النهار، إنه تعامل مع حسن عبد الله وشعر بالارتياح خلال العمل معه، مضيفًا: «أنا ارتحت مع الأستاذ حسن عبد الله، وبشيد بيه بصراحة وبمنتهى الأمانة»، مشيرًا إلى ما يتمتع به من عقلانية واتزان في إدارة البنك المركزي.

وكشف المدير التنفيذي السابق بصندوق النقد الدولي أنه سبق أن أشاد بمحافظ البنك المركزي خلال أحد اجتماعات مجلس إدارة الصندوق، لافتًا إلى أن الإشادة لم تقتصر على المستوى الشخصي، بل امتدت إلى تقييم المؤسسات الدولية لأداء البنك المركزي المصري وقيادته خلال الفترة الماضية.

وأوضح معيط أن مرونة سعر الصرف ساعدت مصر على التعامل مع التداعيات الاقتصادية الصعبة، كما أتاحت استمرار زيادة الاحتياطي النقدي رغم التحديات التي فرضتها الحرب والتقلبات الاقتصادية العالمية.

وخلال الحوار، طرح خالد أبو بكر تقييمًا مفاده أن القيادة الحالية للبنك المركزي نجحت في إصلاح الكثير من الملفات التي كانت بحاجة إلى معالجة، مطالبًا معيط بتسجيل رأيه في هذه النقطة باعتبارها شهادة للتاريخ.

ورد معيط مؤيدًا هذا التقييم، قائلًا: «أيوه، دي شهادة لله وشهادة للوطن»، مؤكدًا أن ما ذكره بشأن أداء حسن عبد الله يأتي عن قناعة، وليس من باب المجاملة.

الدكتور محمد معيط النقد الدولي صندوق النقد الدولي

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