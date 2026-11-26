وقّع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا (IDC) اتفاقية تمويل تصل قيمتها إلى 300 مليون يورو، لدعم الاستثمارات في سلاسل قيمة المعادن الحيوية في جنوب أفريقيا ودول أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء، بما في ذلك عمليات المعالجة ذات القيمة المضافة العالية والأنشطة اللاحقة في سلسلة الإنتاج.

وتدعم هذه التسهيلات استثمارات إجمالية تبلغ قيمتها نحو 900 مليون يورو.

وتُعد هذه أول تسهيلات تمويلية يخصصها بنك الاستثمار الأوروبي للمعادن الحيوية خارج الاتحاد الأوروبي، منذ إطلاق مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي لمبادرة متخصصة في هذا القطاع عام 2025.

وتأتي هذه الخطوة مكملةً للدعم الاستشاري الذي يقدمه البنك- بتمويل من الاتحاد الأوروبي- لمشاريع تتعلق بالليثيوم والجرافيت الطبيعي في كل من ناميبيا وتنزانيا.

كما تدعم هذه التسهيلات تنفيذ الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا بشأن المعادن والفلزات المستدامة، والتي أُبرمت في نوفمبر 2025.

وتتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية جنوب أفريقيا للمعادن الحيوية لعام 2025، التي تضع أولوية لزيادة عمليات المعالجة والتصنيع محلياً وتعزيز المشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

وستسهم هذه التسهيلات في دعم التنمية الاقتصادية محلياً، والمساعدة في بناء سلاسل توريد أكثر مرونة وتنوعاً للمواد الضرورية للتحول الأخضر والرقمي، حيث صممت هذه التسهيلات لمعالجة عقبة رئيسية تواجه العديد من مشاريع المعادن الحيوية، وهي صعوبة الحصول على تمويل طويل الأجل.

ومن خلال الجمع بين تمويل بنك الاستثمار الأوروبي وخبرته، وبين خبرة مؤسسة التنمية الصناعية (IDC) في قطاعات التعدين والمعادن والتنمية الصناعية، ستساعد هذه التسهيلات في تحويل المشاريع إلى استثمارات فعلية، مع ضمان توافقها مع المعايير البيئية والاجتماعية العالمية والممارسات الصناعية المعتمدة.

ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في التنمية الصناعية في جنوب أفريقيا وبقية دول أفريقيا، وتعزيز خلق القيمة محلياً، مع إظهار ارتباط واضح بسلاسل القيمة الأوروبية.

وقال باركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا: "تغطي هذه الآلية سلسلة القيمة الكاملة، بدءاً من الاستخراج والمعالجة والتكرير وإعادة التدوير، وصولاً إلى الإحلال. كما يمكنها تمويل البنية التحتية التي تعتمد عليها هذه الصناعات، مثل الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية الرقمية، ولا يقتصر نطاقها على حدودنا فحسب، بل يشمل أيضاً المشاريع المؤهلة داخل جنوب أفريقيا وعبر القارة الأفريقية."

وأضاف "سلاسل القيمة تعد ركيزة أساسية لمستقبلنا الصناعي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتأتي هذه الآلية لدعم هذا الطموح."

ومن جانبه.. قال أمبرواز فايول نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) -الذي وقّع الاتفاقية نيابة عن البنك-: "يعمل بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التنمية الصناعية (IDC) معاً منذ أكثر من ثلاثة عقود لدعم التنمية الاقتصادية ونمو القطاع الخاص في جنوب أفريقيا."

وأضاف "نساعد في بناء سلاسل توريد مرنة ومتنوعة للمعادن الحيوية، وهي ضرورية للتحولات الخضراء والرقمية على مستوى العالم. ونهدف إلى زيادة مرونة سلاسل التوريد لكل من أفريقيا وأوروبا".

وأضاف كريستيان شميت، سفير الاتحاد الأوروبي: "على مدى أكثر من 30 عاماً، مولت مؤسسة التنمية الصناعية (IDC) وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) مشاريع ساهمت في بناء القاعدة الصناعية لجنوب أفريقيا. وتأتي هذه الآلية لتوسيع نطاق هذه الشراكة لتشمل قطاع المعادن الحيوية."

ويتعاون بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) ومؤسسة التنمية الصناعية (IDC) منذ عام 1995، حيث ساهمت سبع تسهيلات تمويلية سابقة قدمها بنك الاستثمار الأوروبي عبر مؤسسة التنمية الصناعية في دعم مئات الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاعات متنوعة، تشمل الخدمات والزراعة والصحة والطاقة.