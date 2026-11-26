كشف الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، عن تفاصيل تتعلق باتهامات تورط جماعة الإخوان في التخطيط لاغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مشيرًا إلى واقعة مغادرة مصطفى مشهور مصر قبل تنفيذ عملية الاغتيال بنحو شهرين، وغيابه عن البلاد لمدة ست سنوات.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مصطفى مشهور عاد إلى مصر بعد هدوء الأوضاع وانتهاء تداعيات قضية الجهاد الكبرى ومقتل الرئيس السادات، معتبرًا أن هذه الوقائع تثير تساؤلات حول ملابسات تلك الفترة ودور قيادات الجماعة فيها.

أعضاء الجماعة

وتابع أن جماعة الإخوان كانت، ضالعة في هذا الأمر، لافتًا إلى أن موقف الجماعة من الرئيس السادات، لم تنسَ قياداتها أنه كان عضوًا في المحكمة التي أصدرت أحكامًا بحق عدد من أعضاء الجماعة، رغم قراره الإفراج عنهم عام 1974.