أكد الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، أنه قضى حياته مدافعًا عما يؤمن بأنه الحق، مشددًا على أن البحث عن الحقيقة والدفاع عنها يمثلان مبدأً أساسيًا في مسيرته الفكرية.

وقال الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن هناك قضايا بالغة الأهمية ترتبط بمصلحة الوطن والأمن القومي المصري، وفي مقدمتها الحفاظ على الفهم الوسطي المستنير للإسلام.

وأشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين، عملت على تغيير مفاهيم الإسلام الوسطي، والترويج لأفكار اتجهت نحو التطرف، بما أدى إلى الابتعاد عن جوهر الفهم المعتدل للدين.

إمتدادات لها في عدد من الدول

وتابع أن الجماعة شهدت عام 1934 طرح فكرة التواصل مع العالم الخارجي، بهدف الوصول إلى كيانات وامتدادات لها في عدد من الدول.