كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، آخر تطورات الحالة الصحية لمصابي حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، موضحًا أن الحادث أسفر عن 31 حالة وفاة و26 مصابًا، لا يزال 19 منهم يتلقون العلاج داخل المستشفيات، فيما غادر 7 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

خروج 7 مصاب من حادث الوراق بعد تحسنها

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الإصابات الناتجة عن الحادث تنوعت بين حالات حروق بدرجات مختلفة، من بينها إصابات أثرت على وظائف الجسم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن 5 مصابين يتلقون العلاج داخل غرف العناية المركزة، بينما يخضع باقي المصابين للرعاية الطبية داخل الأقسام الداخلية بالمستشفيات، مشيرًا إلى استمرار تقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم وفقًا لطبيعة الإصابات وحالة كل مصاب.

وتقدم عبدالغفار بخالص العزاء إلى الشعب المصري في ضحايا الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.