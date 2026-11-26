كشفت الفنانة داليا البحيري عن رؤيتها لمستقبل المهرجانات السينمائية في مصر، وأمنياتها بتوسيع نطاق الفعاليات الفنية لتشمل مختلف المحافظات، بحيث يكون لكل محافظة مهرجان سينمائي يعبر عن هويتها وطبيعتها ويناقش القضايا التي تميزها، مؤكدة إعجابها الشديد بالتجارب السينمائية التي تحمل رسالة وهدفًا يتجاوز مجرد عرض الأفلام والاحتفاء بصناعها.

وقالت داليا البحيري، في تصريحات لموقع «صدى البلد»، إنها من أشد المعجبين بالمهرجانات السينمائية التي تهتم بقضايا محددة، وعلى رأسها مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، و أنها سعيدة بالتواجد في مهرجان الفيوم السينمائي مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشهد مصر خلال السنوات المقبلة انتشارًا أكبر لهذا النوع من المهرجانات في مختلف المحافظات.

وأضافت أنها تحلم بوجود مهرجان سينمائي في كل محافظة مصرية، ليصل العدد إلى نحو 28 مهرجانًا، بحيث يكون لكل مهرجان طابعه الخاص وقضيته التي يعمل على تسليط الضوء عليها، بما يتناسب مع طبيعة المحافظة وخصوصيتها الثقافية والبيئية والاجتماعية.

وأوضحت أن مهرجان الفيوم يمثل نموذجًا مهمًا للمهرجانات التي تتبنى قضايا بعينها، من خلال اهتمامه بالقضايا البيئية و الفنية

وأكدت داليا أن مصر تمتلك ثراءً كبيرًا من حيث الطبيعة والمناطق السياحية والتنوع الثقافي، وهو ما يجعلها مؤهلة لاستضافة مهرجانات سينمائية متعددة، تسهم في إبراز جمال المحافظات المصرية وتدعم الحركة الفنية والثقافية والسياحية بها.

وأشارت إلى أن المهرجانات السينمائية يجب أن يكون لها دور يتجاوز الاحتفاء بالفن، لتصبح وسيلة للتعبير عن قضايا المجتمع، وفتح مساحات للنقاش حول التحديات التي تواجه الإنسان، مؤكدة أهمية أن يكون للفن تأثير حقيقي في نشر الوعي وتسليط الضوء على الموضوعات التي تستحق الاهتمام.

كما تطرقت الفنانة داليا البحيري إلى أهمية تشجيع الفنانين على المشاركة في الفعاليات والمهرجانات الفنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للعودة إلى أجواء العمل والتواصل مع الجمهور وصناع السينما، بما يدعم الحركة الفنية ويخلق حالة من النشاط والتفاعل داخل الوسط الفني.



أما عن قلة اعمالها الفنية قالت داليا البحيري بقالي 6 سنين مشتغلتش غير عملين و المهنة بتمر بوعكة و مازال عندي قدرة علي العطاء الفني و تقديم أعمال مختلفة