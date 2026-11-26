قال الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة لا تجامل وزارة الصحة أو الحكومة في أداء دورها، مؤكدًا أن المجلس يمارس دوره الرقابي، وأنه يتخذ مواقف حاسمة عندما يرصد اختلافًا أو تقصيرًا في أداء الوزارة، لكنه أوضح أن اللجنة لم تعاين أو تلاحظ أي تقصير في التعامل الصحي مع حادث الوراق حتى وقت حديثه.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ سيارات الإسعاف وصلت خلال فترة زمنية قصيرة جدًا، رغم أن الحادث وقع في وقت الذروة، وكانت حركة المرور شديدة الازدحام، والمنطقة متكدسة تمامًا، ومع ذلك وصلت أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأوضح أن بعض التساؤلات طُرحت بشأن عدم الاستعانة بالإسعاف الطائر، لكنه أشار إلى أن المسافات في موقع الحادث ليست كبيرة، وأن الإسعاف الطائر في مصر يتبع تخصص القوات المسلحة، التي لن تتأخر عن إنقاذ حياة مواطن مصري واحد، بحسب تعبيره.

وأضاف أن تنفيذ الاستعانة بالإسعاف الطائر كان صعبًا بسبب عدم وجود مهبط للطائرات الهليكوبتر في المستشفيات الموجودة بالمنطقة، فضلًا عن أن المسافات لم تكن بعيدة، مؤكدًا أنه لم يحدث تأخير في تحرك الإسعاف، وأن فظاعة الحادث هي التي هزت قلوب الجميع ومشاعرهم.

وأكد أن اللجنة تواصلت فورًا أمس مع وزير الصحة ونواب الوزراء ومساعد الوزير شخصيًا، واستفسرت عن احتياجات الوزارة لأي دعم، كما تابعت أعداد الحالات والوفيات والإصابات والمستشفيات التي جرى نقل المصابين إليها.

وشدد على أن قيادات وزارة الصحة تحركت جميعها على الفور، ولم يجلس أي مسؤول في مكتبه، إذ نزلت القيادات إلى المستشفيات، وانتقل الوزير بنفسه إلى أكثر من مستشفى، والتقى المصابين، ثم عاد إلى غرفة العمليات لمتابعة تطورات الموقف.