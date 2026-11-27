حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وبرنامج الأغذية العالمي، اليوم الجمعة، من أن ظاهرة النينو المناخية والصراعات المستمرة من المتوقع أن تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الحاد في 16 منطقة حول العالم خلال الأشهر الستة المقبلة.

وحددت الوكالتان، في تقرير مشترك، 16 منطقة مرشحة لتدهور كبير في مستويات الجوع خلال الفترة من ديسمبر 2026 إلى مايو 2027، مقارنة بـ13 منطقة في تقييمهما الصادر في يونيو الماضي.

وأضاف التقرير أن مناطق جنوب إفريقيا والممر الجاف في أمريكا الوسطى وشمال شرقي أوغندا أُدرجت حديثا ضمن المناطق المعرضة للخطر، كما أُدرجت تشاد بسبب تداعيات الصراع في السودان المجاور.

ولا تزال السودان وجنوب السودان والصومال وأجزاء من نيجيريا واليمن تمثل المناطق الخمس الأكثر إثارة للقلق، حيث حددت الوكالتان الصراعات والعنف المسلح باعتبارهما عاملين رئيسيين وراء انعدام الأمن الغذائي في 12 منطقة من أصل 16 منطقة.

وحذرت الوكالتان من خطر حدوث مجاعة في 13 منطقة بولاية شمال دارفور وجنوب كردفان في السودان حتى يناير 2027.

وفي جنوب إفريقيا، تهدد موجات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة المرتبطان بظاهرة النينو الإنتاج الزراعي، فيما يُتوقع أن يواجه ما يصل إلى 3 ملايين شخص في زيمبابوي، و2.6 مليون شخص في مالاوي، و1.8 مليون شخص في موزمبيق مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الوكالتان إلى أن التمويل الإنساني المخصص للأمن الغذائي والتغذية في المناطق الخمس الأكثر إثارة للقلق تراجع بنسبة 62% بين عامي 2022 و2025، من 5.1 مليار دولار إلى ملياري دولار.

ودعت منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي إلى تقديم مساعدات إنسانية عاجلة وضمان الوصول الآمن إلى السكان المتضررين، موضحتين أن خطة العمل الاستباقية المشتركة تستهدف حماية 9 ملايين شخص في 22 دولة من الآثار المحتملة لظاهرة النينو.