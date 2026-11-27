نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، لقاء وزير خارجية دولة إريتريا عثمان صالح، بسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأوروبية المعتمدة لدى القاهرة، بحضور السفير محمد كريم شريف مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، حيث قدم الوزير الإريتري إحاطة حول تطورات الأوضاع في القرن الإفريقي والبحر الأحمر.

واستعرض وزير الخارجية الإريتري رؤية بلاده للتطورات السياسية والأمنية في القرن الإفريقي وانعكاساتها على أمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة فيه.

وفند وزير الخارجية المبررات التي تساق لتبرير السياسات الهدامة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، محذراً من تداعيات المساس بسيادة الدول وسلامة أراضيها وتجاهل قواعد القانون الدولي على السلم والأمن الإقليميين، وعدم جواز مخالفة ميثاق الأمم المتحدة والتهديد بالحصول على منفذ بحري باستخدام القوة بما يفتئت على سيادة الدول.

وأشار إلى أن إريتريا خاطبت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السياسات والتصعيدات التي تقوم بها بعض الأطراف في المنطقة، وأهمية الحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها واحترام قواعد القانون الدولي.

وشهد اللقاء تبادلاً للآراء بين الوزير الإريتري وسفراء وممثلي البعثات الأوروبية حول سبل خفض التوتر في القرن الإفريقي، وتداعيات التطورات الإقليمية على أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة فيه، وتم التأكيد على أن استدامة السلام لا تتم بالتهديد بالقوة ومخالفة القانون الدولي، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.