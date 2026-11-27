أكد النائب إبراهيم نظير ، عضو مجلس النواب، أن توجيهات وزير الاستثمار بشأن إطلاق منصة رقمية موحدة للتراخيص والموافقات الخاصة بالكيانات الاقتصادية، خطوة مهمة نحو تيسير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر.



وأشار نظير، في تصريحاته إلى أن التحول الرقمي في منظومة الخدمات الاستثمارية أصبح ضرورة لتسريع وتيرة تأسيس المشروعات وتوسيع الأنشطة الاقتصادية.

تقليل الوقت والجهد والتكلفة



وأكد عضو النواب أن وجود منصة موحدة تتيح للمستثمرين الحصول على التراخيص والموافقات من خلال نافذة رقمية واحدة ، والذي من شأنه الحد من تعدد الجهات والإجراءات، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة التي يتحملها المستثمر، فضلًا عن إنهاء جانب كبير من التعقيدات البيروقراطية التي قد تعطل تنفيذ المشروعات.

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تعزيز الشراكة مع المستثمرين الأتراك العاملين في مصر، وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة تدعم خطط التوسع والإنتاج والتصدير، مشيرا إلى العمل على إنشاء منصة رقمية موحدة للكيانات الاقتصادية تدمج الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء الأنشطة الاقتصادية وممارستها في منظومة متكاملة، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل.