يواصل الجنوب إفريقي رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، كتابة التاريخ في الكرة المصرية، بعدما قاد الفريق السماوي لتحقيق انطلاقة استثنائية خلال الموسم الحالي 2026-2027، محققًا العلامة الكاملة في جميع المباريات التي خاضها تحت قيادته.

وجاء الفوز الأخير على الأهلي بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز، ليمنح موكوينا انتصاره السادس عشر على التوالي في مختلف البطولات، دون تعادل أو هزيمة منذ توليه المسؤولية الفنية لبيراميدز.

16 انتصارًا متتاليًا.. العلامة الكاملة لموكوينا

ونجح موكوينا في قيادة بيراميدز لتحقيق 16 فوزًا خلال 16 مباراة خاضها الفريق بمختلف المسابقات، بواقع 9 انتصارات في الدوري المصري، و4 انتصارات في الأدوار التمهيدية من دوري أبطال إفريقيا، إلى جانب انتصارين في كأس عاصمة مصر، وفوز في كأس مصر.

وفرض الفريق السماوي سيطرته على منافسات الدوري المصري، بعدما حصد 27 نقطة من 9 مباريات، محققًا العلامة الكاملة، لينفرد بصدارة جدول الترتيب، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، و7 نقاط عن الأهلي الذي تراجع إلى المركز الثالث.

الفوز على الأهلي يشعل أزمة داخل القلعة الحمراء

ولم تتوقف تداعيات انتصار بيراميدز عند تعزيز صدارته للدوري، بل امتدت إلى النادي الأهلي، الذي قرر إنهاء علاقته بالمدرب المغربي الحسين عموتة، عقب الخسارة بهدفين دون رد.

وأعلن الأهلي تكليف سامي قمصان بتولي القيادة الفنية للفريق بصورة مؤقتة، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، في الوقت الذي اتخذت فيه الإدارة قرارات أخرى شملت توقيع عقوبات على اللاعبين وتجميد مستحقاتهم المالية.

موكوينا يفرض بصمته في الكرة المصرية

وتعكس البداية المثالية لموكوينا حجم العمل الذي يقدمه مع بيراميدز، بعدما نجح في بناء فريق قادر على المنافسة بقوة على البطولات المحلية والقارية، وفرض شخصيته سريعًا على اللاعبين.

وبات المدرب الجنوب إفريقي أمام فرصة لمواصلة كتابة التاريخ مع الفريق السماوي، في ظل سلسلة الانتصارات المتتالية والصدارة المطلقة للدوري، بينما يترقب الجميع قدرته على الحفاظ على هذا المستوى خلال المواجهات المقبلة، في ظل طموحات بيراميدز لتحقيق الألقاب.