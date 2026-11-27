تحمل مباريات الأهلي والزمالك دائما الكثير من الإثارة والندية لكن يوم 27 نوفمبر يحتل مكانة خاصة في تاريخ مواجهات القطبين بعدما شهد ثلاث مباريات لا تزال عالقة في ذاكرة جماهير الكرة المصرية بداية من تعادل الفريقين في عام 1953 مرورا بمواجهة مثيرة عام 1981 شهدت واقعة غريبة وصولا إلى نهائي القرن عام 2020 الذي حسمه المارد الأحمر بهدف محمد مجدي أفشة الشهير "القاضية ممكن".

ومع حلول اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 تعود ذكريات المواجهات التاريخية بين قطبي الكرة المصرية في يوم ارتبط بثلاث حكايات مختلفة كان ختامها تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

الأهلي والزمالك يتعادلان في أول مواجهة يوم 27 نوفمبر عام 1953

بدأت حكايات القمة في هذا التاريخ يوم 27 نوفمبر 1953 عندما التقى الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري في مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ونجح الزمالك في التقدم مبكرا عن طريق أبو القاسم بعدما سجل هدف فريقه في الدقيقة الخامسة قبل أن يعود الأهلي إلى المباراة عن طريق أحمد مكاوي الذي أحرز هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بـ11 دقيقة.

وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1 ليحصل كل فريق على نقطة، وتصبح المباراة واحدة من الذكريات التاريخية التي ارتبطت بتاريخ 27 نوفمبر.

واقعة غريبة في قمة 1981.. هدف عكسي يتحول إلى هدف تعادل

وبعد مرور 28 عاما تجدد الموعد بين الأهلي والزمالك في اليوم نفسه، وتحديدا يوم 27 نوفمبر 1981، ضمن منافسات الدوري المصري، في مواجهة انتهت أيضا بالتعادل بهدف لكل فريق.

وشهدت المباراة واقعة استثنائية بطلها محمد عامر لاعب الأهلي الذي سجل هدفا بالخطأ في مرماه ليمنح الزمالك التقدم خلال أحداث اللقاء.

لكن المفارقة أن اللاعب نفسه عاد وسجل هدف التعادل للأهلي ليصحح خطأه ويقود فريقه للخروج بنقطة من المواجهة في واحدة من أغرب الوقائع التي شهدتها مباريات القمة عبر تاريخها.

نهائي القرن 2020.. أفشة يكتب النهاية بهدف القاضية ممكن

أما المواجهة الثالثة والأشهر، فجاءت يوم 27 نوفمبر 2020 عندما التقى الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي في مباراة عرفت إعلاميا باسم "نهائي القرن" باعتبارها أول مواجهة نهائية تجمع فريقين مصريين في تاريخ البطولة.

وبدأت الإثارة مبكرا بعدما نجح عمرو السولية في تسجيل الهدف الأول للأهلي بالدقيقة الخامسة مستغلا كرة عرضية من ركلة ركنية نفذها علي معلول.

ولم يستسلم الزمالك حيث تمكن قائده محمود عبد الرازق شيكابالا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 31 بعد مجهود فردي مميز راوغ خلاله عددا من لاعبي الأهلي قبل تسديد الكرة داخل الشباك.

واستمرت المحاولات بين الفريقين خلال الشوط الثاني حتى جاءت الدقيقة 86، عندما استغل محمد مجدي أفشة الكرة أمام منطقة الجزاء وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك الزمالك ليعلن تقدم الأهلي بنتيجة 2-1.

وأصبح الهدف علامة فارقة في تاريخ القلعة الحمراء، بعدما ارتبط بعبارة "القاضية ممكن" التي أطلقها المعلق الرياضي مدحت شلبي، لتتحول إلى واحدة من أشهر العبارات في تاريخ الكرة المصرية.

الأهلي ينهي سلسلة التعادلات ويتوج باللقب التاسع

وبهذا الانتصار نجح الأهلي في حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما تفوق على الزمالك في نهائي استثنائي جمع قطبي الكرة المصرية على اللقب القاري.

وتكشف المواجهات الثلاث التي أقيمت يوم 27 نوفمبر عن مفارقة تاريخية لافتة بعدما انتهت مباراتا عامي 1953 و1981 بالتعادل الإيجابي 1-1 قبل أن ينجح الأهلي في كسر هذه السلسلة عام 2020 بالفوز بنتيجة 2-1.

وهكذا أصبح يوم 27 نوفمبر موعدا لاستعادة ثلاث محطات بارزة في تاريخ القمة المصرية بين تعادلين وحكاية هدف عكسي ثم ليلة أفشة التاريخية التي منحت الأهلي لقبا أفريقيا جديدا، وأبقت نهائي القرن حاضرا في ذاكرة جماهير الكرة المصرية.