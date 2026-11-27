تحل اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2026 الذكرى السادسة لإحدى أشهر الليالي في تاريخ الكرة المصرية والأفريقية عندما نجح النادي الأهلي في حسم لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب غريمه التقليدي الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة عام 2020 في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي وشهدت تسجيل محمد مجدي أفشة هدفا تاريخيا لا يزال محفورا في ذاكرة جماهير القلعة الحمراء.

وتمكن الأهلي من حصد اللقب الأفريقي التاسع في تاريخه، بعدما قدم الفريقان مواجهة قوية ومثيرة عرفت إعلاميا باسم "نهائي القرن" باعتبارها أول مباراة نهائية في تاريخ دوري أبطال أفريقيا تجمع فريقين من دولة واحدة.

عمرو السولية يفتتح التسجيل للأهلي وشيكابالا يرد

بدأ الأهلي المباراة بقوة هجومية واضحة ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا عن طريق عمرو السولية في الدقيقة الخامسة بعدما استغل ركلة ركنية نفذها التونسي علي معلول ليحولها برأسه داخل شباك الزمالك.

ولم يستسلم الفريق الأبيض بعد استقبال الهدف، حيث حاول العودة إلى أجواء اللقاء ونجح قائده محمود عبد الرازق شيكابالا في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 31، بعد مجهود فردي رائع، راوغ خلاله أكثر من لاعب من الأهلي قبل أن يطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسط ترقب جماهيري لما ستسفر عنه أحداث الشوط الثاني.

أفشة يسجل هدف القاضية ممكن ويحسم اللقب للأهلي

وشهد الشوط الثاني محاولات متبادلة من الفريقين لخطف هدف التقدم حيث اقترب الأهلي من التسجيل عن طريق حسين الشحات الذي اصطدمت تسديدته بالقائم، قبل أن يرد الزمالك بمحاولة قوية لأحمد سيد زيزو اصطدمت هي الأخرى بالقائم.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو الدقائق الأخيرة ظهر محمد مجدي أفشة ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ القلعة الحمراء بعدما استغل كرة أمام منطقة الجزاء، وأطلق تسديدة قوية ومميزة سكنت شباك الزمالك في الدقيقة 86 معلنا تقدم الأهلي بنتيجة 2-1.

وأشعل الهدف احتفالات لاعبي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعدما اقترب الفريق من حسم اللقب القاري، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنًا تتويج المارد الأحمر بالبطولة.

الأهلي يعزز رقمه القياسي باللقب التاسع

الانتصار، رفع الأهلي رصيده إلى 9 ألقاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا معززا رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجا بالبطولة القارية، كما ضمن المشاركة في كأس العالم للأندية 2020 التي أقيمت في قطر عام 2021.

ولم تكن المباراة مجرد نهائي أفريقي عادي، بل مثلت محطة تاريخية في سجل مواجهات القطبين، بعدما جمعت الأهلي والزمالك للمرة الأولى في نهائي دوري أبطال أفريقيا، في ليلة تابعها الملايين داخل مصر وخارجها.

القاضية ممكن.. هدف لا يغيب عن ذاكرة جماهير الأهلي

مرور ست سنوات على تلك المواجهة، لا يزال هدف محمد مجدي أفشة حاضرا بقوة في ذاكرة جماهير الأهلي التي أطلقت عليه عبارة "القاضية ممكن" ليصبح واحدا من أشهر الأهداف في تاريخ النادي.

وتظل ليلة 27 نوفمبر 2020 واحدة من أبرز المحطات في تاريخ الكرة المصرية بعدما حسم الأهلي نهائي القرن أمام الزمالك واعتلى منصة التتويج الأفريقية للمرة التاسعة في مواجهة جمعت بين التاريخ والإثارة والندية حتى الدقائق الأخيرة.